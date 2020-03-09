Народные приметы на 9 марта: что можно и что нельзя делать в Иванов день

Что это за праздник
9 марта в православии отмечается День обретения главы Иоанна Предтечи. В простонародье — Иванов день.
Как известно, Иоанн Предтечи считается предшественником Иисуса Христа, он рассказал о скором пришествии на землю христианской веры.
Однако царь Ирод и царица Иродиада по доносу заключили Иоанна в тюрьму. Царь сначала не хотел казнить пророка. Но в один из праздников в честь его дня рождения принцесса Саломея исполнила танец, который очень понравился Ироду.
Он пообещал девушке исполнить ее любую просьбу. И Саломея, по совету матери, попросила принести ей голову пророка Иоанна. Царь опечалился, но не смог отказать дочери.
Так Иоанна Предтечи казнили, а тело предали земле без головы, ее спрятали в Елеонской горе. Позднее ее нашел инок Иннокентий. После долгих таинственных приключений это сокровище вернулось в Иерусалим.
Что означает этот день
В православной Руси на 9 марта судили о том, каким будет урожай и какой будет погода на Пасху. Кроме того, 9 марта считалось днем прилета птиц.
Какие приметы следует знать
Если в этот день выпадет снег, то апрель будет холодным.
Если синички щебетать начали, скоро наступит теплая погода.
Если в этот день по-прежнему много снега — Пасха будет холодной.
Если птицы вернулись в родные края — лето будет жарким, с хорошим урожаем.
Если женщины в этот день белье стирать будут, птицы не прилетят.
Что нельзя делать в Иванов день
Нельзя затевать стирку, распивать алкоголь, готовить блюдо из утки, выкорчевывать деревья. Если ослушаться, могут наступить беды или несчастья.