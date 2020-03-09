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Жизнь

Народные приметы на 9 марта: что можно и что нельзя делать в Иванов день

9 марта по православному календарю отмечается день Иоанна Предтечи или Иванов день. Рассказываем, что рекомендуется делать, чтобы заприметить весну и не спугнуть удачу.

Синица. Птица.
Синица. Птица.
СС0

Что это за праздник

9 марта в православии отмечается День обретения главы Иоанна Предтечи. В простонародье — Иванов день.

Как известно, Иоанн Предтечи считается предшественником Иисуса Христа, он рассказал о скором пришествии на землю христианской веры.

Однако царь Ирод и царица Иродиада по доносу заключили Иоанна в тюрьму. Царь сначала не хотел казнить пророка. Но в один из праздников в честь его дня рождения принцесса Саломея исполнила танец, который очень понравился Ироду.

Он пообещал девушке исполнить ее любую просьбу. И Саломея, по совету матери, попросила принести ей голову пророка Иоанна. Царь опечалился, но не смог отказать дочери.

Так Иоанна Предтечи казнили, а тело предали земле без головы, ее спрятали в Елеонской горе. Позднее ее нашел инок Иннокентий. После долгих таинственных приключений это сокровище вернулось в Иерусалим.

Что означает этот день

В православной Руси на 9 марта судили о том, каким будет урожай и какой будет погода на Пасху. Кроме того, 9 марта считалось днем прилета птиц.

Какие приметы следует знать

Если в этот день выпадет снег, то апрель будет холодным.

Если синички щебетать начали, скоро наступит теплая погода.

Массовые ночевки птиц в центре Барнаула.
Массовые ночевки птиц в центре Барнаула.
Анна Зайкова.

Если в этот день по-прежнему много снега — Пасха будет холодной.

Если птицы вернулись в родные края — лето будет жарким, с хорошим урожаем.

Если женщины в этот день белье стирать будут, птицы не прилетят.

Что нельзя делать в Иванов день

Нельзя затевать стирку, распивать алкоголь, готовить блюдо из утки, выкорчевывать деревья. Если ослушаться, могут наступить беды или несчастья.

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