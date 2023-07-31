Народные приметы на Омельянов день. Что запрещено делать 31 июля

31 июля - народный праздник Омельянов день и церковный день памяти преподобного Иоанна Многострадального. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Омельянов день

В 988 году во время правления князя Владимира Русь приняла новую религию - христианство.

Так, 28 июля - День памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия.

Что касается народных примет, считалось, что днем 28 июля часто бывает очень солнечно.

Если заниматься работами в жаркую погоду сегодня, можно увидеть дурное предзнаменование, которое сбудется в скором времени. Поэтому на жаре старались не работать.

Также считалось, что 28 июля - женский день. Сегодня по народному календарю женщины чествовали свою покровительницу - Матушку Улиту.

Сегодня хороший день для мытья окон, а также чтобы оставить их открытыми настежь. Бытовало поверье, что солнце в этот день обладает благотворной очистительной силой.

Утро. СС0

Что нельзя делать на Омельянов день

Нельзя переедать, баловаться деликатесами, ставить на стол больше, чем вы сможете съесть — к ухудшению жизни в финансовом плане.

Нельзя суетиться, беспокоиться, быть нетерпеливым, приниматься то за одно, то за другое — рабочая и финансовая жизнь окажется такой же, без стабильности и полностью непредсказуемая.

По народным представлениям, нельзя красить и перекрашивать волосы, особенно в совершенно другой цвет — к плохим изменениям в судьбе. Однако запрет не относится к стрижке и прическе, даже наоборот, обновления с волосами отсекут проблемы и приведут к улучшению в жизни.

Желательно не выходить на улицу после захода солнца. По поверьям, в эту ночь разгуливает нечистая сила, которая может прицепиться, начнет пакостить. Если на улицу выйти необходимо, делать это нужно с молитвой или с крестиком, амулетом, оберегом, символом веры.

Горы. СС0.

Приметы на 31 июля

Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Соответственно, погода 31 июля указывает на то, каким окажется октябрь.

Жара — декабрь холодный.

Шишки на ели располагаются только на вершине — к поздней зиме.

Мухи больно кусаются — перед ненастьем.

При появлении темных туч пчёлы не прячутся — непогода обойдет стороной.

Кучевые облака будто разорваны в клочья — к усилению ветра.

Раки зарываются в песок на берегу — перед грозой.

Листья на березе начали желтеть — к ранней осени.

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