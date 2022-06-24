Народные приметы на «Варнаву-земляничника». Что нельзя делать 24 июня

«Варнаву-земляничника» отмечают в народе 24 июня. Какие традиции и запреты принято соблюдать в праздник — в нашем материале.

Что можно и запрещено делать 24 июня

На «Варнаву-земляничника» прародители чтили память апостола от семидесяти Варнавы, епископа Медиоланского. Люди прозвали его «земляничником».

Издавна 24 июня связано с поверьями о разгуле нечисти. Так что предки в День Варнавы ни в коем случае не рвали и не косили траву. Считалось, что в ней катаются злые духи.

Кроме того, на «Варнаву-земляничника» крестьяне не собирали траву. Она 24 июня якобы ядовитая.

Однако на Варнаву обязательно пели и танцевали. По преданию, это приносит счастье, удачу, достаток и защиту от сглаза.

Народные приметы на «Варнаву-земляничника»