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Жизнь

Народные приметы на «Варнаву-земляничника». Что нельзя делать 24 июня

«Варнаву-земляничника» отмечают в народе 24 июня. Какие традиции и запреты принято соблюдать в праздник — в нашем материале.

Трава, природа.
Трава, природа.
СС0

Что можно и запрещено делать 24 июня

На «Варнаву-земляничника» прародители чтили память апостола от семидесяти Варнавы, епископа Медиоланского. Люди прозвали его «земляничником».

Издавна 24 июня связано с поверьями о разгуле нечисти. Так что предки в День Варнавы ни в коем случае не рвали и не косили траву. Считалось, что в ней катаются злые духи.

Кроме того, на «Варнаву-земляничника» крестьяне не собирали траву. Она 24 июня якобы ядовитая.

Однако на Варнаву обязательно пели и танцевали. По преданию, это приносит счастье, удачу, достаток и защиту от сглаза.

Народные приметы на «Варнаву-земляничника»

  • На «Варнаву-земляничника» пахнет жимолостью — к непогоде.
  • Туман стелется по воде 24 июня — к богатому урожаю грибов.
  • Бледное солнце на рассвете 24 июня — к дождю.
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