Народные приметы на «Варнаву-земляничника». Что нельзя делать 24 июня

Что можно и запрещено делать 24 июня
На «Варнаву-земляничника» прародители чтили память апостола от семидесяти Варнавы, епископа Медиоланского. Люди прозвали его «земляничником».
Издавна 24 июня связано с поверьями о разгуле нечисти. Так что предки в День Варнавы ни в коем случае не рвали и не косили траву. Считалось, что в ней катаются злые духи.
Кроме того, на «Варнаву-земляничника» крестьяне не собирали траву. Она 24 июня якобы ядовитая.
Однако на Варнаву обязательно пели и танцевали. По преданию, это приносит счастье, удачу, достаток и защиту от сглаза.
Народные приметы на «Варнаву-земляничника»
- На «Варнаву-земляничника» пахнет жимолостью — к непогоде.
- Туман стелется по воде 24 июня — к богатому урожаю грибов.
- Бледное солнце на рассвете 24 июня — к дождю.