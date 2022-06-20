Народные приметы на Федота Стража. Что можно и категорически запрещено делать 20 июня

В народном календаре 20 июня — Федот Страж (или, по-другому, Федот Урожайник, Федотов день). Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Что можно и нельзя делать на Федота Стража

На Федота Стража люди обязательно молились святому Федоту. Они просили сберечь их от несчастий и преподнести хороший урожай.

Кстати, издавна считалось, что Федот не дает шалить русалкам. Поэтому в народе его прозвали Стражем, который защищает крестьян от нападок нечисти.

Категорически запрещено 20 июня признаваться в любви. Она может оказаться безответной.

Кроме того, на Федота Урожайника нельзя рассказывать о своих планах на будущие. В противном случае они якобы могут не сбыться.

Также нельзя надевать серебряные украшения. Прародители утверждали, мол, этот металл забирает энергию.

Народные приметы в Федотов день