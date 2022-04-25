25 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Василия Парильщика: что обязательно нужно сделать 25 апреля

День Василия Парильщика (или, по-другому, Василий Парийский, Василий) отмечают 25 апреля. Традиции, запреты и приметы праздника — в нашем материале.

Весна, природа, птица.
Весна, природа, птица.
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Что можно делать на Василия Парильщика

Предки отмечали: «На Василия весна землю парит»; «Земля парится, как старуха в бане». Они считали: если 25 апреля солнце хорошо прогревает почву, то будет урожай богатым.

Охотники были уверены, что на Василия Парильщика медведь, выйдя из берлоги, прячется в кустах. Поэтому в лес жители Руси ходили осторожно.

А еще на Василия принято вспоминать о зайцах. Пращуры поговаривали: «Заяц, заяц, выскочи из куста»; «Заяц сед, навидался бед».

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Кстати, 25 апреля есть еще одна традиция — ходить в баню. Только делать это лучше со своим полотенцем, а то «беды не миновать». И, добавим, париться следует после полудня.

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Что запрещено делать на Василия Парильщика

На Василия Парильщика запрещено:

  • Ссориться;
  • Ругаться матом;
  • Просить у соседей муку, сахар и соль. В противном случае могут быть серьезные проблемы.
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Народные приметы на Василия Парильщика
  • Земля парится 25 апреля — значит, урожай будет богатым.
  • Снег весь растаял к 25 апреля — значит, весна точно наступила.
  • Жарко на Василия Парильщика — будет год урожайным.
  • Утро 25 апреля ясное и морозное — к сухому и неурожайному лету.
  • Вода не ушла к 25 апреля — овес не уродится.
  • Ива распушилась на Василия — май холодным будет.
Ива, дерево, цветение.
Ива, дерево, цветение.
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Именины 25 апреля

Именины 25 апреля празднуют Акакий, Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта и Марфа.

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