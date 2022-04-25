Народные приметы на Василия Парильщика: что обязательно нужно сделать 25 апреля

Предки отмечали: «На Василия весна землю парит»; «Земля парится, как старуха в бане». Они считали: если 25 апреля солнце хорошо прогревает почву, то будет урожай богатым.
Охотники были уверены, что на Василия Парильщика медведь, выйдя из берлоги, прячется в кустах. Поэтому в лес жители Руси ходили осторожно.
А еще на Василия принято вспоминать о зайцах. Пращуры поговаривали: «Заяц, заяц, выскочи из куста»; «Заяц сед, навидался бед».
Кстати, 25 апреля есть еще одна традиция — ходить в баню. Только делать это лучше со своим полотенцем, а то «беды не миновать». И, добавим, париться следует после полудня.
На Василия Парильщика запрещено:
- Ссориться;
- Ругаться матом;
- Просить у соседей муку, сахар и соль. В противном случае могут быть серьезные проблемы.
- Земля парится 25 апреля — значит, урожай будет богатым.
- Снег весь растаял к 25 апреля — значит, весна точно наступила.
- Жарко на Василия Парильщика — будет год урожайным.
- Утро 25 апреля ясное и морозное — к сухому и неурожайному лету.
- Вода не ушла к 25 апреля — овес не уродится.
- Ива распушилась на Василия — май холодным будет.
Именины 25 апреля празднуют Акакий, Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта и Марфа.