Народные приметы на Василия Парильщика: что обязательно нужно сделать 25 апреля

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Что можно делать на Василия Парильщика

Предки отмечали: «На Василия весна землю парит»; «Земля парится, как старуха в бане». Они считали: если 25 апреля солнце хорошо прогревает почву, то будет урожай богатым.

Охотники были уверены, что на Василия Парильщика медведь, выйдя из берлоги, прячется в кустах. Поэтому в лес жители Руси ходили осторожно.

А еще на Василия принято вспоминать о зайцах. Пращуры поговаривали: «Заяц, заяц, выскочи из куста»; «Заяц сед, навидался бед».

Кролик. Заяц. открытые источники в интернете

Кстати, 25 апреля есть еще одна традиция — ходить в баню. Только делать это лучше со своим полотенцем, а то «беды не миновать». И, добавим, париться следует после полудня.