Народные приметы на 12 января. Что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и семью несчастье

12 января — Анисьин день, или Анисья Зимняя. Наши предки в этот день молились за здоровье желудка. И соблюдали массу запретов, опасаясь навлечь на себя и близких несчастье. По приметам этого дня они предсказывали погоду на лето. Но не только погоду. Подробности — в публикации altapress.ru.

Кто такая Анисья

Для православных 12 января — день памяти свя­той Ани­сии. Она жи­ла в Греции III-IV веках в богатой семье. Ро­ди­те­ли её умерли — и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и ста­ла жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.

Однажды ее остановил воин-язычник — потре­бо­вал, чтобы она по­шла на празд­ник солн­ца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась — воин убил ее мечом.

Церковь. Молитва. СС0

О чем просили в день Анисии

Иконе святой Анисии молились при желудочных заболеваниях и геморрое. Вероятно, такая связь между жизнью стойкой христианки и болезнями желудочно-кишечного тракта возникла потому, что перед Рождеством забивали поросят и готовили желудки.

Их варили, жарили, делали колбасу. Это была тяжелая пища и, возможно, люди испытывали проблемы с кишечником. Такое вот медицинское объяснение.

Может быть, связь появилась из-за того, что 12 января готовили особое блюдо из вареного желудка: кендюх. Им угощали всех, кто пожаловал в гости. И его с удовольствием ели — считалось, что после этого год не будешь мучиться желудочными недугами.

Идет снег. Дом. СС0

Народные «погодные» приметы на Анисью

Если идет снег , лето будет дождливым и пасмурным

лето будет дождливым и пасмурным Если громко чирикает воробей — жди оттепели.

Если днем ясно , скоро наступит потепление.

скоро наступит потепление. Если ночью дует ветер с юга , год будет счастливым и урожайным , лето — теплым.

год будет счастливым и урожайным лето — теплым. Если ветер с запада — повезет рыбакам: в реках будет много рыбы.

Если на небе не видно звезд , значит , погода изменится.

Зрители «Поля чудес» разбирают подарки. скрин с видео Первого канала

Народные запреты на Анисью

Существовали в этот день и всевозможные запреты.

Нельзя было шить и прясть — иначе можно навлечь в семью несчастье.

Нельзя было брать подарки от чужих людей — предки верили , что в этот день активизируются темные силы и дар , преподнесенный , возможно , не от чистого сердца , может навредить.

что в этот день активизируются темные силы и дар преподнесенный возможно не от чистого сердца может навредить. Нельзя солить еду — якобы это тоже могло навлечь на семью несчастье.

Не разрешалась тяжелая работа — можно было сильно пораниться.

При подготовке публикации использовали: сайты Главред и Православные иконы и молитвы.