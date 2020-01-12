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Народные приметы на 12 января. Что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и семью несчастье

12 января — Анисьин день, или Анисья Зимняя. Наши предки в этот день молились за здоровье желудка. И соблюдали массу запретов, опасаясь навлечь на себя и близких несчастье. По приметам этого дня они предсказывали погоду на лето. Но не только погоду. Подробности — в публикации altapress.ru.

Воробей с хлебом.
Воробей с хлебом.
Михаил Хаустов

Кто такая Анисья

Для православных 12 января — день памяти свя­той Ани­сии. Она жи­ла в Греции III-IV веках в богатой семье. Ро­ди­те­ли её умерли — и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и ста­ла жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.

Однажды ее остановил воин-язычник — потре­бо­вал, чтобы она по­шла на празд­ник солн­ца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась — воин убил ее мечом.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

О чем просили в день Анисии

Иконе святой Анисии молились при желудочных заболеваниях и геморрое. Вероятно, такая связь между жизнью стойкой христианки и болезнями желудочно-кишечного тракта возникла потому, что перед Рождеством забивали поросят и готовили желудки.

Их варили, жарили, делали колбасу. Это была тяжелая пища и, возможно, люди испытывали проблемы с кишечником. Такое вот медицинское объяснение.

Может быть, связь появилась из-за того, что 12 января готовили особое блюдо из вареного желудка: кендюх. Им угощали всех, кто пожаловал в гости. И его с удовольствием ели — считалось, что после этого год не будешь мучиться желудочными недугами.

Идет снег. Дом.
Идет снег. Дом.
СС0

Народные «погодные» приметы на Анисью

  • Если идет снег, лето будет дождливым и пасмурным
  • Если громко чирикает воробей — жди оттепели.
  • Если днем ясно, скоро наступит потепление.
  • Если ночью дует ветер с юга, год будет счастливым и урожайным, лето — теплым.
  • Если ветер с запада — повезет рыбакам: в реках будет много рыбы.
  • Если на небе не видно звезд, значит, погода изменится.
Зрители &quot;Поля чудес&quot; разбирают подарки.
Зрители «Поля чудес» разбирают подарки.
скрин с видео Первого канала

Народные запреты на Анисью

Существовали в этот день и всевозможные запреты.

  • Нельзя было шить и прясть — иначе можно навлечь в семью несчастье.
  • Нельзя было брать подарки от чужих людей — предки верили, что в этот день активизируются темные силы и дар, преподнесенный, возможно, не от чистого сердца, может навредить.
  • Нельзя солить еду — якобы это тоже могло навлечь на семью несчастье.
  • Не разрешалась тяжелая работа — можно было сильно пораниться.

При подготовке публикации использовали: сайты Главред и Православные иконы и молитвы.

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