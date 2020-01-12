Народные приметы на 12 января. Что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и семью несчастье

Кто такая Анисья
Для православных 12 января — день памяти святой Анисии. Она жила в Греции III-IV веках в богатой семье. Родители её умерли — и она раздала имущество нищим, отпустила рабов и стала жить в строгости. Ухаживала за больными и стариками, поддерживала осужденных в тюрьмах.
Однажды ее остановил воин-язычник — потребовал, чтобы она пошла на праздник солнца, как многие другие. Праздник был языческий, а сама Анисия шла на христианское собрание. Она отказалась — воин убил ее мечом.
О чем просили в день Анисии
Иконе святой Анисии молились при желудочных заболеваниях и геморрое. Вероятно, такая связь между жизнью стойкой христианки и болезнями желудочно-кишечного тракта возникла потому, что перед Рождеством забивали поросят и готовили желудки.
Их варили, жарили, делали колбасу. Это была тяжелая пища и, возможно, люди испытывали проблемы с кишечником. Такое вот медицинское объяснение.
Может быть, связь появилась из-за того, что 12 января готовили особое блюдо из вареного желудка: кендюх. Им угощали всех, кто пожаловал в гости. И его с удовольствием ели — считалось, что после этого год не будешь мучиться желудочными недугами.
Народные «погодные» приметы на Анисью
- Если идет снег, лето будет дождливым и пасмурным
- Если громко чирикает воробей — жди оттепели.
- Если днем ясно, скоро наступит потепление.
- Если ночью дует ветер с юга, год будет счастливым и урожайным, лето — теплым.
- Если ветер с запада — повезет рыбакам: в реках будет много рыбы.
- Если на небе не видно звезд, значит, погода изменится.
Народные запреты на Анисью
Существовали в этот день и всевозможные запреты.
- Нельзя было шить и прясть — иначе можно навлечь в семью несчастье.
- Нельзя было брать подарки от чужих людей — предки верили, что в этот день активизируются темные силы и дар, преподнесенный, возможно, не от чистого сердца, может навредить.
- Нельзя солить еду — якобы это тоже могло навлечь на семью несчастье.
- Не разрешалась тяжелая работа — можно было сильно пораниться.
При подготовке публикации использовали: сайты Главред и Православные иконы и молитвы.