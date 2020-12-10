Народные приметы на Знамение: что можно и категорически нельзя делать 10 декабря

10 декабря отмечается народно-христианский праздник Знамение. По-другому его также называют Романов день, Домочадцев день и Зимнее знамение. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 10 декабря

Наши предки от Знамения всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, которые указывают на судьбу, или приметы на погоду. Люди верили в то, что если на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все беды и печали.

Считается, что рыбалка 10 декабря не будет богата на улов, так как вся рыба уходит в омут. Но в этот день хорошо шли на нерест ряпушка, налим и сиг, поэтому в тех местностях, где они обитали, рыбалка шла полным ходом.

В эти дни запрещалось ходить в лес, потому что можно было разбудить медведя неосторожным треском веток под ногами. Такие медведи больше не могли заснуть и становились шатунами, могли близко подходить к жилью людей в поисках пропитания.

10 декабря образу нужно молиться о защите от видимых и невидимых врагов. Святой лик Пресвятой Богородицы помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Народные приметы 10 декабря