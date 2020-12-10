Народные приметы на Знамение: что можно и категорически нельзя делать 10 декабря

Народные традиции 10 декабря
Наши предки от Знамения всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, которые указывают на судьбу, или приметы на погоду. Люди верили в то, что если на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все беды и печали.
Считается, что рыбалка 10 декабря не будет богата на улов, так как вся рыба уходит в омут. Но в этот день хорошо шли на нерест ряпушка, налим и сиг, поэтому в тех местностях, где они обитали, рыбалка шла полным ходом.
В эти дни запрещалось ходить в лес, потому что можно было разбудить медведя неосторожным треском веток под ногами. Такие медведи больше не могли заснуть и становились шатунами, могли близко подходить к жилью людей в поисках пропитания.
10 декабря образу нужно молиться о защите от видимых и невидимых врагов. Святой лик Пресвятой Богородицы помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.
Народные приметы 10 декабря
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Заря окрашена в ярко-красный цвет — погода будет ветреной.
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Если печной дым стелется по земле, то будет оттепель, а если столбом вверх идет, то жди морозов.
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Если из коровника доносятся сопение и фырчанье, то скоро наступит резкое похолодание.
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Коровы сопят и фыркают — к холодам.
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Если на лучине много нагара, то жди похолодания.