Народные приметы 23 ноября: что следует сделать на Родиона и Ераста

23 ноября отмечается народно-христианский праздник Родион и Ераст. По-другому его называют Крепкий наст, Родион Ледолом, День Ераста. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 23 ноября

Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем.

23 ноября хлебом и солью было принято встречать не только дорогих друзей, но и угощать врагов, чтобы примириться и наладить отношения. Отсюда, кстати, и пошло слово «хлебосольный» — радушный и щедрый дом, хозяин.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. Если сегодня случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы та не злилась на людей.

Заморозки. Иней. СС0

Народные приметы 23 ноября