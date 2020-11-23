Народные приметы 23 ноября: что следует сделать на Родиона и Ераста

Народные традиции 23 ноября
Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем.
23 ноября хлебом и солью было принято встречать не только дорогих друзей, но и угощать врагов, чтобы примириться и наладить отношения. Отсюда, кстати, и пошло слово «хлебосольный» — радушный и щедрый дом, хозяин.
Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. Если сегодня случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы та не злилась на людей.
Народные приметы 23 ноября
- Если иней покрыл все вокруг — быть морозу.
- Если туман стелется по земле или все покрыло белым снегом — быть потеплению.
- Если дует ветер, то вскоре закружат метели.
- Если развезло дороги, то зима будет лютой.
- Если воробьи в гнезда много пуха таскают — жди холодов.
- Какова вечерняя заря, таков завтрашний день.
- Вороны с громким криком затевают игры — к потеплению.
- Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме.