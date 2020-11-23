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Жизнь

Народные приметы 23 ноября: что следует сделать на Родиона и Ераста

23 ноября отмечается народно-христианский праздник Родион и Ераст. По-другому его называют Крепкий наст, Родион Ледолом, День Ераста. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные традиции 23 ноября

Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем.

23 ноября хлебом и солью было принято встречать не только дорогих друзей, но и угощать врагов, чтобы примириться и наладить отношения. Отсюда, кстати, и пошло слово «хлебосольный» — радушный и щедрый дом, хозяин.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. Если сегодня случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы та не злилась на людей.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные приметы 23 ноября

  • Если иней покрыл все вокруг — быть морозу.
  • Если туман стелется по земле или все покрыло белым снегом — быть потеплению.
  • Если дует ветер, то вскоре закружат метели.
  • Если развезло дороги, то зима будет лютой.
  • Если воробьи в гнезда много пуха таскают — жди холодов.
  • Какова вечерняя заря, таков завтрашний день.
  • Вороны с громким криком затевают игры — к потеплению.
  • Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме.
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