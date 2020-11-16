Народные приметы 16 ноября: что запрещено делать на Анну Холодную

Народные традиции 16 ноября
Девушки на Анну Холодную брались за рукоделие, а особенно за прядение льна и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие зимние вечера.
На Руси 16 ноября лакомились морожеными ягодами. Из них готовили кисели, пироги и другие блюда. Также пекли блины, а к ним подавали молоко, замороженное на улице.
Наши предки верили, что в этот день нечистая сила спускалась на землю и разведывала, как живут люди. Нечисть не могла причинить никакого вреда человеку, поэтому вела себя достаточно тихо. Однако крестьянину всё же стоило поберечься.
В этот день не рекомендовалось покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест.
Также на другой день старались переносить дальнюю дорогу и не ссориться друг с другом.
Народные приметы 16 ноября
- Анна без снега — не жди хлеба.
- Если на Анну Холодную не выпадет снег — ближайший год будет неурожайным.
- Если облака летят низко — жди холода.
- Вечером ударил мороз — зима будет достаточно теплой.
- Мыши начали рыть норы — жди стужу.
- Дым из трубы низко стелется — к потеплению, а если поднимается вверх — к морозу.
- На рассвете звезды сильно мерцают — к ненастью в ближайшие дни.
- Ночью был иней — к улучшению погоды.