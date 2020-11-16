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Жизнь

Народные приметы 16 ноября: что запрещено делать на Анну Холодную

16 ноября отмечается народно-христианский праздник Анна Холодная. По-другому его называют Кросник, Агапий и Бабы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Замороженная ягода. Продукты.
Замороженная ягода. Продукты.
СС0

Народные традиции 16 ноября

Девушки на Анну Холодную брались за рукоделие, а особенно за прядение льна и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие зимние вечера.

На Руси 16 ноября лакомились морожеными ягодами. Из них готовили кисели, пироги и другие блюда. Также пекли блины, а к ним подавали молоко, замороженное на улице.

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила спускалась на землю и разведывала, как живут люди. Нечисть не могла причинить никакого вреда человеку, поэтому вела себя достаточно тихо. Однако крестьянину всё же стоило поберечься.

В этот день не рекомендовалось покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест.

Также на другой день старались переносить дальнюю дорогу и не ссориться друг с другом.

Автомобили на дороге. Гололед.
Автомобили на дороге. Гололед.
altapress.ru

Народные приметы 16 ноября

  • Анна без снега — не жди хлеба.
  • Если на Анну Холодную не выпадет снег — ближайший год будет неурожайным.
  • Если облака летят низко — жди холода.
  • Вечером ударил мороз — зима будет достаточно теплой.
  • Мыши начали рыть норы — жди стужу.
  • Дым из трубы низко стелется — к потеплению, а если поднимается вверх — к морозу.
  • На рассвете звезды сильно мерцают — к ненастью в ближайшие дни.
  • Ночью был иней — к улучшению погоды.
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