Народные приметы 16 ноября: что запрещено делать на Анну Холодную

16 ноября отмечается народно-христианский праздник Анна Холодная. По-другому его называют Кросник, Агапий и Бабы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 16 ноября

Девушки на Анну Холодную брались за рукоделие, а особенно за прядение льна и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие зимние вечера.

На Руси 16 ноября лакомились морожеными ягодами. Из них готовили кисели, пироги и другие блюда. Также пекли блины, а к ним подавали молоко, замороженное на улице.

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила спускалась на землю и разведывала, как живут люди. Нечисть не могла причинить никакого вреда человеку, поэтому вела себя достаточно тихо. Однако крестьянину всё же стоило поберечься.

В этот день не рекомендовалось покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест.

Также на другой день старались переносить дальнюю дорогу и не ссориться друг с другом.

Автомобили на дороге. Гололед. altapress.ru

Народные приметы 16 ноября