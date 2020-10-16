Народные приметы 16 октября: чего нужно опасаться на Дениса Позимнего

16 октября отмечается народно-христианский праздник Денис Позимний. По-другому его называют Осенние лихорадки, Позимний Денис — лихого глаза берегись и День Дионисия. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день, а также чего стоит опасаться.

Народные традиции 16 октября

Наши предки считали, что этот день за собой приносит зиму. Поэтому с 16 октября начиналась глубокая осень. Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Теплые и ясные дни сменялись туманами, дождями и похолоданием.

С 16 октября на земле начинают разгуливать «осенние лихорадки». Так наши предки называли злых духов, разносящих различные болезни. Кому они встретятся, тот вскоре заболеет. Чтобы этого не произошло, сегодня советуют носить с собой осиновую палочку или кусочек коры.

В этот день нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. В народе говорили: «Денис — лихого глаза берегись». Против сглаза, порчи и любого другого наговора на Руси использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Репчатый лук. Открытые источники.

Народные приметы 16 октября