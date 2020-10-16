Народные приметы 16 октября: чего нужно опасаться на Дениса Позимнего

Народные традиции 16 октября
Наши предки считали, что этот день за собой приносит зиму. Поэтому с 16 октября начиналась глубокая осень. Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Теплые и ясные дни сменялись туманами, дождями и похолоданием.
С 16 октября на земле начинают разгуливать «осенние лихорадки». Так наши предки называли злых духов, разносящих различные болезни. Кому они встретятся, тот вскоре заболеет. Чтобы этого не произошло, сегодня советуют носить с собой осиновую палочку или кусочек коры.
В этот день нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. В народе говорили: «Денис — лихого глаза берегись». Против сглаза, порчи и любого другого наговора на Руси использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.
Народные приметы 16 октября
- Если облака темные и плывут низко, значит, скоро будет похолодание и снегопад.
- Если галки сбились в стаи и галдят, то погода несколько дней будет ясной и теплой.
- Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода.
- Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.
- Луна темнеет — ожидай дождя.
- Сова-сплюшка издает свист днем — к плохой погоде.
- Рябчик кормится во время дождя — к затяжному ненастью.
- Шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.