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Жизнь

Народные приметы 16 октября: чего нужно опасаться на Дениса Позимнего

16 октября отмечается народно-христианский праздник Денис Позимний. По-другому его называют Осенние лихорадки, Позимний Денис — лихого глаза берегись и День Дионисия. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день, а также чего стоит опасаться.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

Народные традиции 16 октября

Наши предки считали, что этот день за собой приносит зиму. Поэтому с 16 октября начиналась глубокая осень. Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Теплые и ясные дни сменялись туманами, дождями и похолоданием.

С 16 октября на земле начинают разгуливать «осенние лихорадки». Так наши предки называли злых духов, разносящих различные болезни. Кому они встретятся, тот вскоре заболеет. Чтобы этого не произошло, сегодня советуют носить с собой осиновую палочку или кусочек коры.

В этот день нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. В народе говорили: «Денис — лихого глаза берегись». Против сглаза, порчи и любого другого наговора на Руси использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.

Народные приметы 16 октября

  • Если облака темные и плывут низко, значит, скоро будет похолодание и снегопад.
  • Если галки сбились в стаи и галдят, то погода несколько дней будет ясной и теплой.
  • Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода.
  • Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.
  • Луна темнеет — ожидай дождя.
  • Сова-сплюшка издает свист днем — к плохой погоде.
  • Рябчик кормится во время дождя — к затяжному ненастью.
  • Шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.
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