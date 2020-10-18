Народные приметы 18 октября: что нужно сделать на Харитинин день

Народные традиции 18 октября
На Харитины крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Первую нитку, которая получалась в результате пряжи шерсти сегодня, одевали детям на левую руку. Наши предки считали, что она обладает определенной силой от сглаза.
Девушки 18 октября собирались на вечерки, где тоже занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Их работа сопровождалась пением. Позже к ним присоединялись и молодые парни. Когда вся необходимая работа уже была сделана, начинались забавы, игры и песни.
Мужчины на Харитины приступали к изготовлению валенок. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили наши предки, подмечая, что день становился заметно короче ночи.
Народные приметы 18 октября
- Если слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.
- Если на Харитинин день нет ветра — будет холодная погода.
- Если выпал снег, значит, рожь уродится.
- В безветрие дым костра стелется над землей — к дождю.
- Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат — к дождю.