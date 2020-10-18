Народные приметы 18 октября: что нужно сделать на Харитинин день

18 октября отмечается народно-христианский праздник Харитины — первые холстины. По-другому его называют Харитины, Харитинин день, Вековечная ткачиха и Аритина. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 18 октября

На Харитины крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Первую нитку, которая получалась в результате пряжи шерсти сегодня, одевали детям на левую руку. Наши предки считали, что она обладает определенной силой от сглаза.

Девушки 18 октября собирались на вечерки, где тоже занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Их работа сопровождалась пением. Позже к ним присоединялись и молодые парни. Когда вся необходимая работа уже была сделана, начинались забавы, игры и песни.

Мужчины на Харитины приступали к изготовлению валенок. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили наши предки, подмечая, что день становился заметно короче ночи.

Валенки. архив ООО «Руно»

Народные приметы 18 октября