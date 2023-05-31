Народные приметы: от чего стоит воздержаться на Федота Овсяника и Семь дев 31 мая

Традиции Федота Овсяника
В народе святого мученика Феодота в народе прозвали просто Федотом. Наши предки заметили, что день его памяти особенно благоприятен для посева овса, ведь он совпадает с полным озеленением дуба.
В народе приговаривали "Придет Федот, последний дубовый лист развернет" и "Когда дуб последний листок развернет, пора сеять овес".
В древности под дубами совершались брачные церемонии славянских народов. Молодым нужно было взяться за руки и трижды обойти вокруг дерева. Такой союз считался скрепленным на всю жизнь и священным.
Знахари в последний майский день заговаривали боль в спине.
Что запрещено делать 31 мая?
- Не рекомендуется планировать важные дела и выполнять ответственную работу - они могут пойти не по плану.
- Нельзя покупать ношеные вещи - а то придется возвращать старые долги.
- Не стоит устраивать шумные, громкие и многолюдные застолья - иначе в дом можно призвать несчастье.
- Запрещено мерить чужие обручальные кольца - в семье будет процветать ложь и обман.
Приметы Семи дев
- Дуб перед ясенем лист пустит – к засушливому лету.
- Пар от земли идет – к дождю.
- Яблоня и рябина поздно расцвели – к поздней осени.
- Кукушка долго и без остановки кукует – к наступлению теплых деньков.
- Во время заката солнце бледным стало – к дождю.
- Дождевая туча шумит – к граду и ветру.
- Солнце в дымку опускается – к осадкам.