Народные приметы: от чего стоит воздержаться на Федота Овсяника и Семь дев 31 мая

На Руси 31 мая отмечали день Федота Овсяника и Семи дев. Православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Федота Овсяника

В народе святого мученика Феодота в народе прозвали просто Федотом. Наши предки заметили, что день его памяти особенно благоприятен для посева овса, ведь он совпадает с полным озеленением дуба.

В народе приговаривали "Придет Федот, последний дубовый лист развернет" и "Когда дуб последний листок развернет, пора сеять овес".

В древности под дубами совершались брачные церемонии славянских народов. Молодым нужно было взяться за руки и трижды обойти вокруг дерева. Такой союз считался скрепленным на всю жизнь и священным.

Знахари в последний майский день заговаривали боль в спине.

Дуб. Желудь. СС0

Что запрещено делать 31 мая?

Не рекомендуется планировать важные дела и выполнять ответственную работу - они могут пойти не по плану.

Нельзя покупать ношеные вещи - а то придется возвращать старые долги.

Не стоит устраивать шумные, громкие и многолюдные застолья - иначе в дом можно призвать несчастье.

Запрещено мерить чужие обручальные кольца - в семье будет процветать ложь и обман.

Обручальные кольца altapress.ru

Приметы Семи дев