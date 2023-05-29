Названы вещи, которые строго запрещено делать на Федора Житника 29 мая

Традиции Федора Житника
Святого покровителя этого дня в народе прозвали Житником. В народе верили, что в этот день нужно непременно сеять жито. Ведь 29 мая считается крайним сроком для посевов яровых.
В честь дня Федора традиционным блюдом становилась каша — манная, ячневая, гречневая или пшенная.
Особое внимание в этот день уделяли свадебным мероприятиям, так как после завершения поста многие молодые люди начинали венчаться. Этот период был связан со множеством примет. Так жених и невеста должны были обязательно перед родителями стать на колени, чтобы они благословили их образами. А только потом ехать в церковь венчаться.
Полотенце под ноги молодым, фату и платье должна покупать будущая теща, а свечи – мать жениха. Туфли к венцу приобретает сама невеста, кольца – жених.
Первой в храм стоит заходить невесте. Тогда будущий супруг будет к ней прислушиваться и не станет обижать.
Что запрещено делать 29 мая?
- Нельзя лениться и увиливать от работы.
- Запрещено пить крепкий алкоголь, есть мяса, яиц и других непостных продуктов.
- Нельзя ссориться, проклинать и желать смерти другому человеку - иначе ваши пожеланию могут вернуться к вам бумерангом.
- Не рекомендуется в этот день есть пищу ложкой - можно привлечь беду.
- Не стоит оставлять завтрак, обед или ужин недоеденными - остатки лучше отдать домашним животным.
Приметы Федора Житника
- Если рябина зацвела, то холодов больше не будет.
- Большая красная луна – к сильному ветру.
- 29 мая гром – будешь с зерном.
- Кучевые облака движутся в одном направлении с тучами – к сухой и ясной погоде.
- Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.
- Во время дождя шумят лягушки и жабы – погода скоро наладится.