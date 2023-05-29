29 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Федора Житника 29 мая

В народном календаре 29 мая отмечено как день Федора Житника. Назван праздник в честь преподобного Феодора Освященного, отмеченного в церковных святках в этот день. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Поле. Пшеница
Поле. Пшеница
СС0

Традиции Федора Житника

Святого покровителя этого дня в народе прозвали Житником. В народе верили, что в этот день нужно непременно сеять жито. Ведь 29 мая считается крайним сроком для посевов яровых.

В честь дня Федора традиционным блюдом становилась каша — манная, ячневая, гречневая или пшенная.

Особое внимание в этот день уделяли свадебным мероприятиям, так как после завершения поста многие молодые люди начинали венчаться. Этот период был связан со множеством примет. Так жених и невеста должны были обязательно перед родителями стать на колени, чтобы они благословили их образами. А только потом ехать в церковь венчаться.

Полотенце под ноги молодым, фату и платье должна покупать будущая теща, а свечи – мать жениха. Туфли к венцу приобретает сама невеста, кольца – жених.

Первой в храм стоит заходить невесте. Тогда будущий супруг будет к ней прислушиваться и не станет обижать.

Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Что запрещено делать 29 мая?

  • Нельзя лениться и увиливать от работы.
  • Запрещено пить крепкий алкоголь, есть мяса, яиц и других непостных продуктов.
  • Нельзя ссориться, проклинать и желать смерти другому человеку - иначе ваши пожеланию могут вернуться к вам бумерангом.
  • Не рекомендуется в этот день есть пищу ложкой - можно привлечь беду.
  • Не стоит оставлять завтрак, обед или ужин недоеденными - остатки лучше отдать домашним животным.
Каша.
Каша.
открытые источники в интернете

Приметы Федора Житника

  • Если рябина зацвела, то холодов больше не будет.
  • Большая красная луна – к сильному ветру.
  • 29 мая гром – будешь с зерном.
  • Кучевые облака движутся в одном направлении с тучами – к сухой и ясной погоде.
  • Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.
  • Во время дождя шумят лягушки и жабы – погода скоро наладится.
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