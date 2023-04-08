Народные приметы в Лазареву субботу. Что можно и нельзя делать 8 апреля

Традиции в Лазареву субботу
В честь чуда воскрешения Лазаря появился праздник Лазарева суббота. За этим церковным праздником следует Вербное воскресенье.
Освящение веточек вербы начинается уже в субботу. Согласно христианским традициям, освящают ветви пальмы, однако в нашей стране, где пальма не растет, священным растением признали вербу.
Такой выбор связан с тем, что верба начинает распускаться раньше остальных растений, тем самым символизирует пробуждение жизни и даже воскрешение.
После освящения веточки вербы хранят в воде или в засушенном виде, на видном месте или же рядом с иконами. В старину такими веточками легонько хлестали детей, болеющих людей и домашний скот — для здоровья.
Помимо вербы, в церковь для освящения несли семена огородных, садовых и полевых растений. Считалось, что таким образом они станут более плодородными и подарят богатый урожай.
Бытовала традиция, которая похожа на некоторую форму колядования. Девушки ходили по улицам, по дворам и домам, и пели песни. За это они получали угощения — сладости, яйца, монетки и т.д.
Чтобы девушке скорее выйти замуж, она надевала свадебное платье и показывалась в нем перед близкими.
Интересная народная традиция на привлечение финансов: в левую руку взять веточку вербы, а правой перекреститься и помолиться.
Что нельзя делать в Лазареву субботу
- Нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, не рекомендуется веселиться, посещать развлекательные заведения, устраивать шумных праздников и застолий. Блюда на столе должны быть постные.
- Крошки, которые упали с праздничного стола, нельзя топтать, смахивать, выбрасывать в мусор. Их нужно бережно собрать, отдать животным или птицам.
- Нельзя ходить на рыбалку или охоту, резать домашнюю птицу или скот, обижать животных.
- Нельзя отказывать в просьбе и помощи. Благодетельность, щедрость и великодушие поощряются в такой день.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами (стиркой, уборкой, шитьем, рукоделиями, ремонтом), приступать к сложным и важным проектам.
- В Лазареву субботу нельзя ссориться, затевать скандалы, драться, задумывать недоброе, совершать предосудительные поступки, разводить сплетни, сквернословить и чертыхаться.
- Если проходит застолье, то лучше, если оно будет скромным, в кругу семьи, без особенного пиршества, танцев, веселой музыки.
- Нельзя ходить по магазинам, делать крупные приобретения, устраивать шопинг — покупки будут неудачными, счастья и удовольствия не принесут.
- Нельзя заниматься пряжей — к семейным проблемам.
- Нельзя жадничать и быть скупым — к бедности, отсутствию удачи в работе и финансах.
- Нельзя пересчитывать деньги, обсуждать свое состояние, денежные вопросы, вклады, вложения, прибыль — все это может привести к большим тратам, после которых человек сильно обеднеет. Материальные мирские вопросы стоит отставить на последний план.
- Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — супруг часто будет в разъездах.
- Женщинам нельзя просить муку, соль и сахар — муж будет ходить к другой женщине на пироги.
- Нельзя обеденный стол вытирать бумажными салфетками — Домовой разозлится и посеет в доме ссоры и скандалы.
Народные приметы в Лазареву субботу
- Какая погода сегодня, такая будет и на Сергея Капустника (8 октября).
- В какой области ночного неба ярче всего блестят звезды, с той стороны и будет дуть ветер.
- Заморозки — весна будет холодной и затяжной.
- На крышах еще лежит снег — 30 дней после этого не растает.
- Светлое небо на восходе солнца — снега этой весной больше не будет.
- Вечером кричит чибис — к ясной погоде.
- В какую сторону животные ложатся спать спиной — с той стороны будет ветер.
- Сильный дождь — грибное лето.
- Гроза — теплое лето, ожидайте хороший урожай орехов.
- Поверхность снега шероховатая — к богатому урожаю.
- Много сока в березах — лето будет мокрое, с частыми дождями.
- Ласточки еще не прилетели — затяжная весна.