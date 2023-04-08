Народные приметы в Лазареву субботу. Что можно и нельзя делать 8 апреля

Традиции в Лазареву субботу

В честь чуда воскрешения Лазаря появился праздник Лазарева суббота. За этим церковным праздником следует Вербное воскресенье.

Освящение веточек вербы начинается уже в субботу. Согласно христианским традициям, освящают ветви пальмы, однако в нашей стране, где пальма не растет, священным растением признали вербу.

Такой выбор связан с тем, что верба начинает распускаться раньше остальных растений, тем самым символизирует пробуждение жизни и даже воскрешение.

После освящения веточки вербы хранят в воде или в засушенном виде, на видном месте или же рядом с иконами. В старину такими веточками легонько хлестали детей, болеющих людей и домашний скот — для здоровья.

Помимо вербы, в церковь для освящения несли семена огородных, садовых и полевых растений. Считалось, что таким образом они станут более плодородными и подарят богатый урожай.

Бытовала традиция, которая похожа на некоторую форму колядования. Девушки ходили по улицам, по дворам и домам, и пели песни. За это они получали угощения — сладости, яйца, монетки и т.д.

Чтобы девушке скорее выйти замуж, она надевала свадебное платье и показывалась в нем перед близкими.

Интересная народная традиция на привлечение финансов: в левую руку взять веточку вербы, а правой перекреститься и помолиться.

Церковь. Храм. Православие СС0

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Нельзя употреблять мясо , молоко , яйца , не рекомендуется веселиться , посещать развлекательные заведения , устраивать шумных праздников и застолий. Блюда на столе должны быть постные.

молоко яйца не рекомендуется веселиться посещать развлекательные заведения устраивать шумных праздников и застолий. Блюда на столе должны быть постные. Крошки , которые упали с праздничного стола , нельзя топтать , смахивать , выбрасывать в мусор. Их нужно бережно собрать , отдать животным или птицам.

которые упали с праздничного стола нельзя топтать смахивать выбрасывать в мусор. Их нужно бережно собрать отдать животным или птицам. Нельзя ходить на рыбалку или охоту , резать домашнюю птицу или скот , обижать животных.

резать домашнюю птицу или скот обижать животных. Нельзя отказывать в просьбе и помощи. Благодетельность , щедрость и великодушие поощряются в такой день.

щедрость и великодушие поощряются в такой день. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом , бытовыми делами ( стиркой , уборкой , шитьем , рукоделиями , ремонтом), приступать к сложным и важным проектам.

бытовыми делами стиркой уборкой шитьем рукоделиями ремонтом), приступать к сложным и важным проектам. В Лазареву субботу нельзя ссориться , затевать скандалы , драться , задумывать недоброе , совершать предосудительные поступки , разводить сплетни , сквернословить и чертыхаться.

затевать скандалы драться задумывать недоброе совершать предосудительные поступки разводить сплетни сквернословить и чертыхаться. Если проходит застолье , то лучше , если оно будет скромным , в кругу семьи , без особенного пиршества , танцев , веселой музыки.

то лучше если оно будет скромным в кругу семьи без особенного пиршества танцев веселой музыки. Нельзя ходить по магазинам , делать крупные приобретения , устраивать шопинг — покупки будут неудачными , счастья и удовольствия не принесут.

делать крупные приобретения устраивать шопинг — покупки будут неудачными счастья и удовольствия не принесут. Нельзя заниматься пряжей — к семейным проблемам.

Нельзя жадничать и быть скупым — к бедности , отсутствию удачи в работе и финансах.

отсутствию удачи в работе и финансах. Нельзя пересчитывать деньги , обсуждать свое состояние , денежные вопросы , вклады , вложения , прибыль — все это может привести к большим тратам , после которых человек сильно обеднеет. Материальные мирские вопросы стоит отставить на последний план.

обсуждать свое состояние денежные вопросы вклады вложения прибыль — все это может привести к большим тратам после которых человек сильно обеднеет. Материальные мирские вопросы стоит отставить на последний план. Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — супруг часто будет в разъездах.

Женщинам нельзя просить муку , соль и сахар — муж будет ходить к другой женщине на пироги.

соль и сахар — муж будет ходить к другой женщине на пироги. Нельзя обеденный стол вытирать бумажными салфетками — Домовой разозлится и посеет в доме ссоры и скандалы.

Церковь. Религия. Витраж СС0

Народные приметы в Лазареву субботу

Какая погода сегодня , такая будет и на Сергея Капустника ( 8 октября).

такая будет и на Сергея Капустника 8 октября). В какой области ночного неба ярче всего блестят звезды , с той стороны и будет дуть ветер.

с той стороны и будет дуть ветер. Заморозки — весна будет холодной и затяжной.

На крышах еще лежит снег — 30 дней после этого не растает.

Светлое небо на восходе солнца — снега этой весной больше не будет.

Вечером кричит чибис — к ясной погоде.

В какую сторону животные ложатся спать спиной — с той стороны будет ветер.

Сильный дождь — грибное лето.

Гроза — теплое лето , ожидайте хороший урожай орехов.

ожидайте хороший урожай орехов. Поверхность снега шероховатая — к богатому урожаю.

Много сока в березах — лето будет мокрое , с частыми дождями.

с частыми дождями. Ласточки еще не прилетели — затяжная весна.

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