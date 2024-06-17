Народные приметы в Митрофанов день. Почему нужно быть осторожными с зеркалами 17 июня

Традиции праздника
С наступлением красного лета крестьяне начинали призывать ветер. В этот день предки молились о том, чтобы он пригнал дождевые облака и не дал посевам засохнуть. После захода солнца знахари выходили за пределы деревни и произносили заклинания.
Этот праздник получил название «навозник» из-за того, что в середине июня на поля начинали вывозить навоз. Удобрением покрывали землю, которая в тот год отдыхала от посевов.
С Митрофанова дня начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Поэтому в народе его также называли «леногречным». Гречиху сеют в полнолуние, после того как начинает краснеть земляника.
Что нельзя делать 17 июня?
- Будьте осторожны с зеркалами. Старайтесь не смотреть в отражение витрин и зеркал в магазинах без необходимости.
- Не смотрите на свое отражение в воде, чтобы избежать проблем в личной жизни.
- Избегайте похлопываний по плечу — это может привести к болезни.
- Воздержитесь от купания в водоемах и старайтесь не ругаться рядом с водой.
Приметы в Митрофанов день
- Если начался дождь, то он будет идти 2–3 дня.
- Радуга на востоке предвещает хорошую погоду, а на западе — дождь.
- Цветущие растения сильно пахнут — это верный признак скорого дождя.
- Сны с 16 на 17 июня могут сбыться через 19 дней, но о них нельзя никому рассказывать.
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