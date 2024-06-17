Народные приметы в Митрофанов день. Почему нужно быть осторожными с зеркалами 17 июня

17 июня христиане отмечают День святителя Митрофана. В народе этот праздник также называют День Митрофана красного сарафана. Подробнее о том, что принято делать в этот день и почему его еще именуют День Митрофана навозника, читайте в материале altapress.ru.

Традиции праздника

С наступлением красного лета крестьяне начинали призывать ветер. В этот день предки молились о том, чтобы он пригнал дождевые облака и не дал посевам засохнуть. После захода солнца знахари выходили за пределы деревни и произносили заклинания.

Этот праздник получил название «навозник» из-за того, что в середине июня на поля начинали вывозить навоз. Удобрением покрывали землю, которая в тот год отдыхала от посевов.

С Митрофанова дня начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Поэтому в народе его также называли «леногречным». Гречиху сеют в полнолуние, после того как начинает краснеть земляника.

Что нельзя делать 17 июня?

Будьте осторожны с зеркалами. Старайтесь не смотреть в отражение витрин и зеркал в магазинах без необходимости.

Не смотрите на свое отражение в воде, чтобы избежать проблем в личной жизни.

Избегайте похлопываний по плечу — это может привести к болезни.

Воздержитесь от купания в водоемах и старайтесь не ругаться рядом с водой.

Приметы в Митрофанов день

Если начался дождь, то он будет идти 2–3 дня.

Радуга на востоке предвещает хорошую погоду, а на западе — дождь.

Цветущие растения сильно пахнут — это верный признак скорого дождя.

Сны с 16 на 17 июня могут сбыться через 19 дней, но о них нельзя никому рассказывать.

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