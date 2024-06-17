17 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Народные приметы в Митрофанов день. Почему нужно быть осторожными с зеркалами 17 июня

17 июня христиане отмечают День святителя Митрофана. В народе этот праздник также называют День Митрофана красного сарафана. Подробнее о том, что принято делать в этот день и почему его еще именуют День Митрофана навозника, читайте в материале altapress.ru.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Традиции праздника

С наступлением красного лета крестьяне начинали призывать ветер. В этот день предки молились о том, чтобы он пригнал дождевые облака и не дал посевам засохнуть. После захода солнца знахари выходили за пределы деревни и произносили заклинания.

Этот праздник получил название «навозник» из-за того, что в середине июня на поля начинали вывозить навоз. Удобрением покрывали землю, которая в тот год отдыхала от посевов.

С Митрофанова дня начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Поэтому в народе его также называли «леногречным». Гречиху сеют в полнолуние, после того как начинает краснеть земляника.

Что нельзя делать 17 июня?

  • Будьте осторожны с зеркалами. Старайтесь не смотреть в отражение витрин и зеркал в магазинах без необходимости.
  • Не смотрите на свое отражение в воде, чтобы избежать проблем в личной жизни.
  • Избегайте похлопываний по плечу — это может привести к болезни.
  • Воздержитесь от купания в водоемах и старайтесь не ругаться рядом с водой.

Приметы в Митрофанов день

  • Если начался дождь, то он будет идти 2–3 дня.
  • Радуга на востоке предвещает хорошую погоду, а на западе — дождь.
  • Цветущие растения сильно пахнут — это верный признак скорого дождя.
  • Сны с 16 на 17 июня могут сбыться через 19 дней, но о них нельзя никому рассказывать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Танцы на свежем воздухе
Для детей «День мороженного»
Топ-5 маршрутов лета
На велосипеде по Барнаулу
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость