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Народные приметы 24 января. Как боролись с простудой «альтернативными» методами в Федосеев день

Федосеев день — народный праздник 24 января 2019. У него много названий: «Федосей Весняк», «Федосеево тепло», «Худосей» и «Весняк». Часто в это время стояли морозы, и люди болели. Рассказываем, как народными средствами наши предки «боролись» с болезнями в Федосеев день 24 января.

Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Федосеев день: народные традиции 24 января

24 января на Руси часто было холодным. Считалось, что морозы в Федосеев день предвещают затяжные холода, а тепло — раннюю весну.

По народным поверьям, для профилактики простудных заболеваний помогают неприятные запахи. В Федосеев день дымом окуривали дом, чтобы не напала лихорадка.

Считалось, что детей на ночь можно закутать в шубу или шкуру животного.

Кроме того, 24 января посещали баню. Бытовало мнение, что поднять больного на ноги помогает пар, пишет hollydays.ru.

Домашний уют. Зима.
Домашний уют. Зима.
СС0

Народные приметы на 24 января 2019 года

  • Если утром в Федосеев день выпал снег, то вечера будут морозными, а дни — холодными.
  • Теплая погода на 24 января предвещает раннюю и дождливую весну.
  • В Федосеев день на крышах появились сосульки — значит, в феврале будет тепло.
  • Еще в этот день следили за животными. Если корова не хотела покидать хлев, ждали метели, а если овцы бодаются, мог подняться ветер.
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