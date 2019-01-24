Народные приметы 24 января. Как боролись с простудой «альтернативными» методами в Федосеев день

Федосеев день — народный праздник 24 января 2019. У него много названий: «Федосей Весняк», «Федосеево тепло», «Худосей» и «Весняк». Часто в это время стояли морозы, и люди болели. Рассказываем, как народными средствами наши предки «боролись» с болезнями в Федосеев день 24 января.