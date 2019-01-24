Народные приметы 24 января. Как боролись с простудой «альтернативными» методами в Федосеев день

Федосеев день: народные традиции 24 января
24 января на Руси часто было холодным. Считалось, что морозы в Федосеев день предвещают затяжные холода, а тепло — раннюю весну.
По народным поверьям, для профилактики простудных заболеваний помогают неприятные запахи. В Федосеев день дымом окуривали дом, чтобы не напала лихорадка.
Считалось, что детей на ночь можно закутать в шубу или шкуру животного.
Кроме того, 24 января посещали баню. Бытовало мнение, что поднять больного на ноги помогает пар, пишет hollydays.ru.
Народные приметы на 24 января 2019 года
- Если утром в Федосеев день выпал снег, то вечера будут морозными, а дни — холодными.
- Теплая погода на 24 января предвещает раннюю и дождливую весну.
- В Федосеев день на крышах появились сосульки — значит, в феврале будет тепло.
- Еще в этот день следили за животными. Если корова не хотела покидать хлев, ждали метели, а если овцы бодаются, мог подняться ветер.