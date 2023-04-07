«Народный ДК». Необычный культурный центр стихийно сложился в Барнауле без участия властей

Что есть в «Народном ДК»
Практически все расположенные здесь творческие учреждения связаны с музыкой. В здании находятся: единственная в крае студия этнической перкуссии SAMAI, мастерская «Небо», в которой делают редкие инструменты — глюкофоны. а также одна из старейших в Барнауле (если не самая старая) репетиционных баз — Irokezrecords.
Кроме того, здесь расположилась студия звукозаписи Zabriskie Studio, работы которой издавались в Лондоне и США. Помимо музыкальных предприятий в «ДК» работает фотостудия Coil photostudio, а также мастерская по реставрации раритетных мотоциклов. Также Красноармейский, 55 облюбовали ателье — здесь их целых три.
Еще в здании планировалось вести лекции по кинематографу, однако их организатор в итоге передумал и въехал в другое помещение. Ранее здесь также действовали школа барабанов Drumstarz и реалити-квест «Бункер», но впоследствии тоже съехали. К лету в здании может открыться студия танцев, переговоры об этом уже идут.
Чем привлекает творческих людей это место
Как рассказал гендиректор владеющей зданием компании «Возрождение» Артем Пуськов, помещения здесь пользуются спросом не только из-за удобного местоположения и невысокой арендной платы, но и в силу того, что творческих людей здесь особо ничего не ограничивает.
Артем Пуськов,
гендиректор «Возрождения»:
У творческих личностей здесь карт-бланш. Можно шуметь по вечерам, обустраивать помещения на свой вкус — красить, делать звукоизоляцию и прочее. Есть круглосуточный доступ, парковка, территория закрыта. Я рад, когда человек стремится продвигать что-то новое и нетривиальное, поэтому присутствие творческих студий здесь всегда приветствую.
Он также сообщил, что наружные стены планируется перекрасить из голубого в какой-нибудь более современный цвет, подходящий к лофт-стилистике.
«Классические» дворцы культуры
Село
Поддержка системы дворцов культуры — одна из серьезных забот федерального и региональных министерств культуры. На одни только сельские ДК Алтайский край выделил в минувшем 2022 году 45 млн рублей. Капитальный ремонт прошли дворцы культуры в шести районах.
Сельские ДК — очаги культурной жизни сел и целых районов, без которых доступ сельского населения к культурным мероприятиям оказался бы серьезно затруднен или даже практически заблокирован. В текущем году на ремонт сельских ДК планируется направить около 23 млн рублей по программе «Культура малой родины».
Город
Городские ДК играют не менее важную роль: они не позволяют микрорайонам превращаться в гетто. В таких дворцах культуры зачастую располагаются вокальные, танцевальные и другие творческие кружки и секции, которые помогают организовать культурный досуг молодежи и не дают ей втягиваться в деструктивные «уличные» субкультуры.
В 2023 году в Барнауле запланированы ремонты ДК «Центральный», дворцах культуры Барнаула и Южного, а также аналогичных учреждений в Научном Городке и Борзовой Заимке. На это будет выделено более 19 млн рублей.
Новый запрос
Вышеперечисленные меры, безусловно, полезны и своевременны, однако нельзя не отметить тот факт, что господдержка культурной сферы все же недостаточно широка. Практически вся она сосредоточена на сегментах народной и академической культуры.
При этом пример «Народного ДК» служит выразительной иллюстрацией того, что со стороны культурного сообщества существует запрос и на другие сегменты. И дополнительного веса ему придает тот факт, что это не данные каких-то не всегда релевантных опросов, а реальная картина, написанная «невидимой рукой рынка».