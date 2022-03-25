Директор донецкого ДК назвала Алтайский край столицей духовного развития человека

В поздравлении от имени работников культуры она отметила, что коллеги бесконечно счастливы, что могут сказать «слова великой благодарности».
«Непросто сейчас в нашем Донбассе, но культура, которая несет свет в душу человека, была и остается. Очень хочется, чтобы мы, раздвинув все наши границы, открыли сердца друг другу и могли бы в этот праздник и у нас в Донбассе, и в Барнауле, и в прекрасном духовном центре России — Алтае — открыть друг другу слова любви, уважения, признания. И пожелать, чтобы на этой земле был светлый прекрасный мир — и в душе человека, с нами и вокруг нас», — сказала Майя Калиниченко.
Ежегодно 25 марта в России отмечается профессиональный праздник работников культуры.
Накануне, 24 марта, в Алтайском крае прошло торжественное открытие Года культурного наследия народов России. Краю предстоит уделить особое внимание задачам сохранения культурного наследия, объектов культуры, истории и вопросам взаимоотношений народов, заявил глава региона Виктор Томенко.