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Политика

Спикер Госдумы предложил уволиться не поддерживающим Россию деятелям культуры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские деятели культуры, которые не поддерживают действия российских военных, должны покинуть свои должности и отказаться от грантов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — сказал он.

Спикер Госдумы также напомнил ситуацию с Валерием Гергиевым, которого уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку тот не обозначил свою позицию по ситуации на Украине.

«Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит госдеп. Он не пошёл по этому пути, и его уволили», — добавил Володин.

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