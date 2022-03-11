В алтайском минкульте рассказали, будут ли проводить праздник вареника «Всэ будэ смачно»

В Алтайском крае не планируют отменять фестиваль вареника «Всэ будэ смачно», который ежегодно проходит в Романовском районе. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Министр отметила, что фестиваль вареника является одной из визитных карточек не только Романовского района, но и всего Алтайского края. Его проведение зависит только от эпидобстановки в регионе, а не политических причин.

«Ничего не изменилось в том тезисе, что Алтайский край — многонациональный регион, а украинская культура является частью многонациональной культуры России. Более того, могу сказать, что мы готовим программу официального открытия года культурного наследия народов России и там будут номера, которые представляют и русскую культуру, и национальные культуры Алтайского края — украинские номера там тоже будут», — подчеркнула Безрукова.

Напомним, что праздник «Всэ будэ смачно» проходит в Романовском районе в июле. На фестивале традиционно можно попробовать вареники с самыми разнообразными начинками, посмотреть карнавальные шествия, поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсах.

На Алтае прошел фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» Ирина Пергаева , altapress.ru

В последний раз праздник прошел в 2019 году — тогда гости съели две тонны вареников.

Ранее в минкульте рассказали, какие культурные события пройдут в Алтайском крае в 2022 году.

Общая культурная повестка региона будет связана с юбилейными датами, а именно 85-летием Алтайского края и 90-летием поэта Роберта Рождественского. Также запланированы события, связанные с объявленным Годом культурного наследия народов России.