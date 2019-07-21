В Алтайском крае на фестивале «Всэ будэ смачно!» гости съели две тонны вареников

20 июля в Романовском районе Алтайского края в пятый раз состоялся Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» В этом году в фестивале приняли участие 23 палатки с варениками — это рекордное количество.

Все заявлялись сами, участвовали не только сельсоветы, но и общественные организации и предприниматели.

Начинка из малины и шкварок

Хозяева палаток приготовили более 50 различных начинок: солёный творог, ревень, банан, вишня, смородина, малина, полевая земляника, сухофрукты, печень, квашеная капуста, картошка с утиными шкварками и зелёным луком. Каждый старался по-своему удивить гостей. Самой необычной начинкой гости отметили паслён.

О «хуторке»

Победителем «Вареничного хуторка» признали сотрудников сферы образования — они запомнились гостям красочной фотозоной и стилизацией под хату «Вечера на хуторе близ Диканьки». Второе место досталось Павловскому району, а третье — Рассветовскому сельсовету, они приготовили необычные вареники с фондю.

Кованый вареник

Участники из Павловского района подарили главе администрации Романовского района Андрею Науменко юбилейный кованый вареник. Это не первый их подарок— в прошлом году в селе Романово открыли двухметровый памятник варенику, сделанный мастером из Павловска. На празднике выстроилась целая очередь из желающих сфотографироваться с памятником.

Гигант и ёжик

Самый большой вареник уже пятый год подряд представляет Юрий Голенко, традиционно одетый в национальный костюм. Вареник-гигант длиной 110 см купили на аукционе за 2 тысячи рублей.

Самую лучшую экспозицию представил Грановский культурно-досуговый центра с «Ёжиком» из вареников.

Дефиле

Помимо яркого парада участников с транспарантами, гости увидели красочное вареничное дефиле «ВареникиStyle». Победу одержал Гуселетовский культурно-досуговый центр с костюмом «Вареник в кастрюле». Второе место досталось Закладинской библиотеке с костюмом «Щедрый стол», а третье — «Графу-варенику» от Рассветовской библиотеки.

На поляне

На поляне детский игр и забав дети играли в вареничные шахматы, участвовали в конкурсах и квесте «На юбилее у Вареника». Успешно работала площадка «Вареник желаний» — нужно было написать на бумажке желание и привязать к ленточкой к экспозиции. На сцене выступили творческие фольклорные коллективы, солисты и народные ансамбли украинской песни из регионов Сибири и Алтайского края.

«Тортик»

Гостям торжественно представили самый большой вареничный торт «Нам пять! Варениками можно злоупотреблять!» Юбилейный торт гости съели за 5 минут.

Всего по итогам праздника было налеплено и съедено 2 тонны вареников.

Один из самых вкусных

Ранее сообщалось, что Алтайский праздник вареника признали одним из самых вкусных в России.

В прошлом году в Романово на празднике побывали около 7 тыс человек, они съели почти тонну вареников.