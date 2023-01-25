В Алтайском крае в 2023 году отремонтируют еще десять домов культуры

Стали известны территории Алтайского края, где в этом году проведут текущий ремонт сельских домов культуры в рамках реализации федерального проекта «Единой России» «Культура малой родины» .

Распоряжение о распределении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек подписал губернатор края Виктор Томенко. По итогам краевого конкурса около 23 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на ремонт ДК в шести муниципалитетах. Победителями признаны Залесовский округ, Зональный, Первомайский, Смоленский, Тальменский районы и город Заринск.

— Многие из районов, которые в этом году стали победителями проекта «Культура малой Родины», участвуют и побеждают уже не первый раз и известны своими творческими коллективами далеко за пределами муниципалитета. Проведение же ремонтных работ в домах культуры, оснащение их звуковым, световым оборудованием, новыми креслами дает возможность еще качественнее проводить мероприятия и обеспечивает коллективы ДК и жителей поселений более комфортными условиями, — обозначила министр культуры региона Елена Безрукова.

Так, более 6 млн рублей направят на текущий ремонт Луговского сельского Дома культуры в Зональном районе, 5 млн рублей — на ремонт Бобровского модельного Дома культуры в Первомайском районе, чуть более 4,5 млн рублей — на ремонт Борисовского сельского Дома культуры в Залесовском округе. В Смоленском районе отремонтируют Старотырышкинский сельский Дом досуга, в Заринске предусмотрен ряд работ в Городском Доме культуры «Строитель», а в Тальменском районе — в клубе в села Забродино.

Кроме того, губернатором принято решение о выделении еще 20 млн рублей для проведения ремонтных работ в сельском доме культуры села Маловолчанка Крутихинского района, поселке Мирный Родинского района, Камышенском ДК Завьяловского района и доме культуры селе Верх-Озерное Быстроистокского района.

— Проект «Культура малой родины» работает в регионе с 2017 года и стал по праву очень востребованным и нужным для творческих коллективов и жителей края в целом. Сегодня это хорошая возможность провести ремонт в небольших сельских домах культуры, приобрести оборудование, улучшить необходимую материально-техническую базу. С каждым годом мы видим все больше и больше заявок на участие в этом проекте. И решение губернатора Виктора Петровича Томенко о выделении дополнительных средств из краевого бюджета даст возможность провести ремонт в еще большем количестве сельских домов культуры, — отметила заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова.

Напомним, что ремонт домов культуры является одним из важнейших пунктов народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму.