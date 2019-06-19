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Жизнь

Народный герой: соцсети восхищаются барнаульцем, снявшим кошку с дерева

18 июля рано утром во двое дома на ул. Кавалерийская кошка застряла на дереве, писали в группе Barnaul22. Она запуталась в верёвке и не могла слезть. Жалобное «мяу» услышали жильцы дома и позвонили спасателям. Как пишет ГТРК Алтай, в МЧС отказались помочь, но нашелся молодой человек, который залез на дерево за бедной кошкой.

Кошка зевает.
Кошка зевает.
СС0

Животное могло погибнуть, так как петля затянулась на шее. Распутать веревку так и не получилось, поэтому жильцы принесли ножницы. Когда веревку срезали, кошка прижалась к своему спасителю. Имя барнаульца осталось неизвестно. Жители до сих пор не знают, случайно ли животное оказалось в петле.

В соцсетях горячо благодарят парня и называют героем. Жители отмечают, что «сострадание и делает нас людьми».

При этом многие вспомнили трагедию, которая произошла с Ярославом Шишовым. Мальчик полез на дерево, чтобы спасти кошку, но случайно задел руками провода. Из-за удара током подросток лишился рук до середины предплечий. Сейчас он живет с протезами. За это накажут главного инженера районных электросетей.

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