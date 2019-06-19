Народный герой: соцсети восхищаются барнаульцем, снявшим кошку с дерева

18 июля рано утром во двое дома на ул. Кавалерийская кошка застряла на дереве, писали в группе Barnaul22. Она запуталась в верёвке и не могла слезть. Жалобное «мяу» услышали жильцы дома и позвонили спасателям. Как пишет ГТРК Алтай, в МЧС отказались помочь, но нашелся молодой человек, который залез на дерево за бедной кошкой.