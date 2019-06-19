Народный герой: соцсети восхищаются барнаульцем, снявшим кошку с дерева

Животное могло погибнуть, так как петля затянулась на шее. Распутать веревку так и не получилось, поэтому жильцы принесли ножницы. Когда веревку срезали, кошка прижалась к своему спасителю. Имя барнаульца осталось неизвестно. Жители до сих пор не знают, случайно ли животное оказалось в петле.
В соцсетях горячо благодарят парня и называют героем. Жители отмечают, что «сострадание и делает нас людьми».
При этом многие вспомнили трагедию, которая произошла с Ярославом Шишовым. Мальчик полез на дерево, чтобы спасти кошку, но случайно задел руками провода. Из-за удара током подросток лишился рук до середины предплечий. Сейчас он живет с протезами. За это накажут главного инженера районных электросетей.