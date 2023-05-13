Традиции на Якова Теплого
День нужно провести спокойно. Отдых, релаксация, расслабление, просмотр спокойных, романтических или комедийных фильмов.
Совершить хороший поступок. Это может быть пожертвование денег на благотворительность или забота о нуждающихся.
В этот день традиционно готовят блюда из молочных продуктов, такие как творог, сыр, йогурт, а также из яиц и овощей. Это связано с заботой о здоровье и благополучии.
Носите яркую одежду. Откажитесь от черного или темного. Если от темного отказаться никак нельзя, то разнообразьте свой гардероб яркими и цветастыми вещами, например, зелеными носками с веселыми рисунками, жёлтой майкой и др.
Человек может испытывать вялость и апатию. Если вы начинаете ощущать такое состояние, стоит выбрать максимально расслабленное времяпровождение, заняться вещами, которые дарят радость и счастье.
Хороший день для обдумывания будущего, планирования, просчитывания шагов для достижения цели.
Что нельзя делать на Иакова Зеведеева
- Не рекомендуется начинать новые дела и проекты, жениться, окупать дорогие вещи, проводить операции и процедуры на теле, которые можно отложить на другое время (татуировки, косметология).
- Кроме того, традиционно считается, что нельзя гулять по ночам, чтобы не встретиться с нечистой силой.
- Нельзя заниматься комнатными растениями. Растения могут впитать в себя негатив и затем излучать его на домочадцев. Не сажают деревья и кустарники — плодоносить не будут.
- Если вы занимаетесь спортом или активным времяпровождением, не стоит братьна себя слишком много, идти на рекорд, так как существует риск получения травмы.
- Не рекомендуется отправляться в дальний путь, длительную поездку и путешествие.
- Нельзя давать деньги в долг, одалживать деньги, брать кредиты — к бедности.
- Нельзя давать волю эмоциям, ссориться, вступать в конфликты, повышать голос, осуждать. Состояние у людей может быть дестабилизировано, так что исход конфликта окажется непредсказуемым. Нельзя употреблять бранные слова, материться, чертыхаться, проклинать — привлечь нечисть.
- Нельзя ходить одной и той же дорогой. Если вы идете в учебное заведение, на работу или в магазин одной дорогой, то возвращаться назад стоит другим путем.
- Нельзя вспоминать события из прошлого, особенно плохие — в противном случае старые проблемы и неприятности вернутся в вашу жизнь.
Народные приметы 13 мая
- Теплый вечер и ясная звездная ночь — будет хороший урожай.
- Небо на восходе ясное — к теплому лету.
- Черемуха зацвела — будет похолодание.
- Ночь без звезд — будет дождь.
- Небо нахмурилось, но одуванчики не закрываются — дождя не будет. То же самое предвещают и пчелы, которые не прячутся при нахмурившемся небе.
- Град — летом град будет часто.
- Много майских жуков — будет засушливая погода.