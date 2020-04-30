Народный вопрос. Что будет, если уехать из Алтайского края на майские праздники?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Планировал уехать на майские праздники в другой регион. Могу я это сделать или нет?» Мы разобрались — объясняем.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.

На границах Алтайского края с соседними регионами введен пропускной режим. С 1 мая его ужесточат — помимо сотрудников ГИБДД, на постах будут дежурить полицейские других структурных подразделений МВД, сотрудники Роспотребнадзора, представители Росгвардии и органов местного самоуправления.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ранее подчеркивал — если человек пересечет границу краевой столицы после 1 мая, то по возвращению ему вручат постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции.

Контроль за соблюдением режима будут осуществлять медицинские работники и сотрудники полиции.

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