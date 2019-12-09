Народный вопрос. Какую помощь могут получить погорельцы в Барнауле?

После истории о пострадавших в пожаре на улице Ломоносова, 17, в редакцию altapress.ru поступил вопрос о том, на какую помощь погорельцы могут рассчитывать в Барнауле. Мы разобрались — рассказываем.

Где получить помочь

Для того, чтобы получить адресную материальную помощь, необходимо обратиться в Министерство социальной защиты Алтайского края (ул. Партизанская, 69, кабинет № 101) или в управление социальной защиты (ул. Короленко, 67 или ул. Шукшина, 32а).

Материальная помощь носит заявительный характер. Обратиться можно как через представителя, так и по почте заказным письмом. А также через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Как заполнить заявление

В заявлении нужно указать место жительства, причины обращения за материальной помощью, а также предоставить документы, удостоверяющие личность. Обязательное условие — наличие акта или справки о пожаре.

Документы должны быть предоставлены в оригинале или заверенной копии. Отметим, что если они были уничтожены в пожаре, достаточно предоставить акт или справку о пожаре.

Пожар. Огонь. открытые источники ( CC0)

Сколько можно получить

Материальная помощь предоставляется на основании решения комиссии на предметы первой необходимости.

не более 5 тыс. рублей по решению комиссий при управлениях;

не более 10 тыс. рублей от минсоцзащиты Алтайского края;

свыше 10 тыс. рублей по решению губернатора или заместителей председателя правительства Алтайского края.

Чем еще помогают погорельцам

Пострадавшие от пожара барнаульцы могут получить одежду, обувь, детские вещи, предметы личной гигиены. А также бытовую химию и постельные принадлежности в комплексном центре социального обслуживания населения (ул. Телефонная, 50).

Семьям с несовершеннолетними детьми помогут в Алтайском краевом отделении Российского детского фонда (ул. Партизанская, 120).

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