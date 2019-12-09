Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря -1°C

Народный вопрос. Какую помощь могут получить погорельцы в Барнауле?

После истории о пострадавших в пожаре на улице Ломоносова, 17, в редакцию altapress.ru поступил вопрос о том, на какую помощь погорельцы могут рассчитывать в Барнауле. Мы разобрались — рассказываем.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Где получить помочь

Для того, чтобы получить адресную материальную помощь, необходимо обратиться в Министерство социальной защиты Алтайского края (ул. Партизанская, 69, кабинет № 101) или в управление социальной защиты (ул. Короленко, 67 или ул. Шукшина, 32а).

Материальная помощь носит заявительный характер. Обратиться можно как через представителя, так и по почте заказным письмом. А также через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Как заполнить заявление

В заявлении нужно указать место жительства, причины обращения за материальной помощью, а также предоставить документы, удостоверяющие личность. Обязательное условие — наличие акта или справки о пожаре.

Документы должны быть предоставлены в оригинале или заверенной копии. Отметим, что если они были уничтожены в пожаре, достаточно предоставить акт или справку о пожаре.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Сколько можно получить

Материальная помощь предоставляется на основании решения комиссии на предметы первой необходимости.

  • не более 5 тыс. рублей по решению комиссий при управлениях;
  • не более 10 тыс. рублей от минсоцзащиты Алтайского края;
  • свыше 10 тыс. рублей по решению губернатора или заместителей председателя правительства Алтайского края.

Чем еще помогают погорельцам

Пострадавшие от пожара барнаульцы могут получить одежду, обувь, детские вещи, предметы личной гигиены. А также бытовую химию и постельные принадлежности в комплексном центре социального обслуживания населения (ул. Телефонная, 50).

Семьям с несовершеннолетними детьми помогут в Алтайском краевом отделении Российского детского фонда (ул. Партизанская, 120).

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость