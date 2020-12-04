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Жизнь

Народное голосование-2020. Отдайте свой голос за самого успешного топ-менеджера Алтайского края

Издательский дом «Алтапресс» с 2002 года проводит рейтинговый опрос «Менеджер года». По традиции, помимо главной награды, которая будет вручена победителю решением «Клуба чемпионов» (в него входят все предыдущие лауреаты премии «Менеджер года»), на сайте altapress.ru проводится и всенародное голосование. По итогам прошедших «Экспертных советов» по отраслям сформировался список из 32 руководителей компаний и организаций, чьи имена вошли в лонг-лист номинантов премии «Менеджер 2020 года».

Премия "Менеджер года".
Премия "Менеджер года".
altapress.ru

Предлагаем выбрать того, кто, по вашему мнению, в наибольшей степени достоин звания «Народный менеджер 2020 года». Голосование продлится с 4 по 10 декабря — ровно неделю.

Фамилии претендентов публикуются в алфавитном порядке, независимо от количества набранных в ходе голосования баллов:

Напомним, что в прошлом году премию «Народное признание» получил создатель сети «Грильница» Дмитрий Иванов.

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