Кто вышел в финал
1. Мария Денисюк, 25 лет. Усть-Калманский район
Мария Денисюк работает учетчиком молока на предприятии «Бурановское». Она ведет учет молока, контролирует процесс дойки коров и правильность выпаивания телят с первого дня их жизни до 2,5 месяцев.
«Очень люблю животных, как и они меня. Я общительная, коммуникабельная, жизнерадостная девушка. В свободное от работы время занимаюсь вокалом. Радую коллег и односельчан своими яркими выступлениями», — написала Мария о себе.
2. Анастасия Миненкова, 21 год. Каменский район
Анастасия живет и работает в селе Новоярки Каменского района. Она — инженер по охране труда в крестьянском хозяйстве «Искра».
«У меня растет прекрасный сыночек, все свободное время посвящаю ему. Но и работу свою очень люблю, именно поэтому у охраны труда все под контролем», — отметила в своей заявке Настя.
3. Ксения Денисова, 29 лет. Тюменцевский район
Ксения — многодетная мама и самостоятельный фермер. У нее есть собственное хозяйство, которым она руководит.
«Очень люблю детей, цветы и животных», — рассказала она.
4. Лилия Корячкина, 31 год. Ребрихинский район
Лилия — еще один руководитель фермерского хозяйства и тоже многодетная мама, у нее четверо ребятишек. О себе она написала:
«Сельское хозяйство и коровки — это вся наша жизнь с утра до вечера уже больше восьми лет. И я этому очень рада».
5. Анастасия Мосина, 26 лет. Ключевской район
Анастасия работает в Ключевском межрайонном отделе «Россельхозцентра», она — ведущий агроном в области защиты растений. В сезон Настя выезжает на поля, проводит плановые обследования, чтобы вовремя выявить очаги вредителей и карантинные растения, которые наносят вред.
«Зимой провожу фитопатологический анализ семян, которые определяет присутствие болезни, ее тип, а также степень заражения, что в дальнейшем позволяет выбрать меру по борьбе с ней. По результатам анализа выдаю фермерским хозяйствам рекомендации по обработке семян препаратами», — так Анастасия описала свою работу.
6. Яна Иночкина, 27 лет. Целинный район
С 2012 года Яна работает бухгалтером в сельскохозпредприятиях «Вирт» и «Фарм». Хозяйство «Фарм», например, занимается не только выращивание зерновых культур, но и является племенным заводом по разведению скота герефордской и казахской белоголовой породы.
«Счастлива и рада, что оказалось в нужном месте, и в нужное время. Очень люблю свою работу, свой коллектив. И каждый день с большим удовольствием иду на свое рабочее место. В свободное время летом выращиваю цветы, овощи облагораживаю свой сад и сады своих знакомых, занимаюсь продажей рассады. Зимой предпочитаю больше времени проводить на свежем воздухе и совмещать приятное с полезных, катаясь на лыжах и коньках», — написала Яна о себе.
7. Наталья Кудинова, 25 лет. Усть-Калманский район
Наталья окончила Алтайский государственный аграрный университет и вернулась в родное село. Сейчас она работает по специальности зоотехником-селекционером на предприятии «Бурановское».
«Веду программу „СЕЛЭКС“, занимаюсь разведением скота симментальской и герефордской породы. Поголовье у нас с каждым годом растет и сегодня уже насчитывает 2,4 тысячи голов. Очень люблю свою работу, классный коллектив, руководство, мы участвуем в разных конкурсах, выставках, занимаем призовые места, в общем не сидим на месте», — поделилась впечатлениями Наталья.
Что ждет победительницу
«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.
Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 17 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.