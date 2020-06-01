Altapress.ru запускает голосование, чтобы выбрать самую красивую девушку сельского хозяйства края. Наше жюри отобрало семь финалисток проекта «Мисс Агро — 2020», одна из которых и станет победительницей. Голосование продлится до 18.00 3 июня.

Кто вышел в финал

1. Мария Денисюк , 25 лет. Усть-Калманский район

Мария Денисюк из Усть-Калманского района. altapress.ru

Мария Денисюк работает учетчиком молока на предприятии «Бурановское». Она ведет учет молока, контролирует процесс дойки коров и правильность выпаивания телят с первого дня их жизни до 2,5 месяцев.

«Очень люблю животных, как и они меня. Я общительная, коммуникабельная, жизнерадостная девушка. В свободное от работы время занимаюсь вокалом. Радую коллег и односельчан своими яркими выступлениями», — написала Мария о себе.

2. Анастасия Миненкова , 21 год. Каменский район

Анастасия Миненкова , Каменский район. altapress.ru

Анастасия живет и работает в селе Новоярки Каменского района. Она — инженер по охране труда в крестьянском хозяйстве «Искра».

«У меня растет прекрасный сыночек, все свободное время посвящаю ему. Но и работу свою очень люблю, именно поэтому у охраны труда все под контролем», — отметила в своей заявке Настя.

3. Ксения Денисова , 29 лет. Тюменцевский район

Ксения Денисова , Тюменцевский район. altapress.ru

Ксения — многодетная мама и самостоятельный фермер. У нее есть собственное хозяйство, которым она руководит.

«Очень люблю детей, цветы и животных», — рассказала она.

4. Лилия Корячкина , 31 год. Ребрихинский район

Лилия Корячкина , Ребрихинский район. altapress.ru

Лилия — еще один руководитель фермерского хозяйства и тоже многодетная мама, у нее четверо ребятишек. О себе она написала:

«Сельское хозяйство и коровки — это вся наша жизнь с утра до вечера уже больше восьми лет. И я этому очень рада».

5. Анастасия Мосина , 26 лет. Ключевской район

Анастасия Мосина , Ключевской район. altapress.ru

Анастасия работает в Ключевском межрайонном отделе «Россельхозцентра», она — ведущий агроном в области защиты растений. В сезон Настя выезжает на поля, проводит плановые обследования, чтобы вовремя выявить очаги вредителей и карантинные растения, которые наносят вред.

«Зимой провожу фитопатологический анализ семян, которые определяет присутствие болезни, ее тип, а также степень заражения, что в дальнейшем позволяет выбрать меру по борьбе с ней. По результатам анализа выдаю фермерским хозяйствам рекомендации по обработке семян препаратами», — так Анастасия описала свою работу.

6. Яна Иночкина , 27 лет. Целинный район

Яна Иночкина , Целинный район. altapress.ru

С 2012 года Яна работает бухгалтером в сельскохозпредприятиях «Вирт» и «Фарм». Хозяйство «Фарм», например, занимается не только выращивание зерновых культур, но и является племенным заводом по разведению скота герефордской и казахской белоголовой породы.

«Счастлива и рада, что оказалось в нужном месте, и в нужное время. Очень люблю свою работу, свой коллектив. И каждый день с большим удовольствием иду на свое рабочее место. В свободное время летом выращиваю цветы, овощи облагораживаю свой сад и сады своих знакомых, занимаюсь продажей рассады. Зимой предпочитаю больше времени проводить на свежем воздухе и совмещать приятное с полезных, катаясь на лыжах и коньках», — написала Яна о себе.

7. Наталья Кудинова , 25 лет. Усть-Калманский район

Наталья Кудинова , Усть-Калманский район altapress.ru

Наталья окончила Алтайский государственный аграрный университет и вернулась в родное село. Сейчас она работает по специальности зоотехником-селекционером на предприятии «Бурановское».

«Веду программу „СЕЛЭКС“, занимаюсь разведением скота симментальской и герефордской породы. Поголовье у нас с каждым годом растет и сегодня уже насчитывает 2,4 тысячи голов. Очень люблю свою работу, классный коллектив, руководство, мы участвуем в разных конкурсах, выставках, занимаем призовые места, в общем не сидим на месте», — поделилась впечатлениями Наталья.

Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.

Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 17 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.