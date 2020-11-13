Нарушения на первом же прилавке. Антиковидный рейд заявился на барнаульский рынок

12 ноября сотрудники Роспотребнадзора и общественники проверили, как соблюдаются санитарные требования на сельхозрынке на ул. Северо-Западной, 6, сообщили в администрации Барнаула. Проверяющих там не ждали.

Уже подойдя к первым торговым рядам, специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения. У продавца был журнал контроля температуры, но отметки в нем не было.

У проверяющих остались сомнения, что прилавок обрабатывают дезинфицирующими средствами, так как ластиковые бутылки с соками и напитками, которые там стояли, были пыльными.

Продавец показала завернутые в полиэтилен таблетки для дезинфекции, но не смогла объяснить, в каких пропорциях они разводятся и какое действие оказывают.

Часть работников использует для обработки поверхностей «Белизну», которая подходит для дезинфекции и отбеливания ткани.

Всего бригада проверила 35 торговых точек на рынке. Нарушения нашли у семи. В основном это отсутствие дезинфицирующих средств с противовирусным действием.

По итогам проверки составили несколько протоколов.

Администрации рынка рекомендовали оснастить торговый зал рециркуляторами либо бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха.

Ранее антиковидные рейды провели по барнаульским рынкам: «Старый базар», «Балтийский базар», «Крытый рынок».