Нарушения на первом же прилавке. Антиковидный рейд заявился на барнаульский рынок

Уже подойдя к первым торговым рядам, специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения. У продавца был журнал контроля температуры, но отметки в нем не было.
У проверяющих остались сомнения, что прилавок обрабатывают дезинфицирующими средствами, так как ластиковые бутылки с соками и напитками, которые там стояли, были пыльными.
Продавец показала завернутые в полиэтилен таблетки для дезинфекции, но не смогла объяснить, в каких пропорциях они разводятся и какое действие оказывают.
Часть работников использует для обработки поверхностей «Белизну», которая подходит для дезинфекции и отбеливания ткани.
Всего бригада проверила 35 торговых точек на рынке. Нарушения нашли у семи. В основном это отсутствие дезинфицирующих средств с противовирусным действием.
По итогам проверки составили несколько протоколов.
Администрации рынка рекомендовали оснастить торговый зал рециркуляторами либо бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха.
Ранее антиковидные рейды провели по барнаульским рынкам: «Старый базар», «Балтийский базар», «Крытый рынок».