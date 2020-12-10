Нарядить елочку в горшке и высадить весной предложили сибирякам

Активисты-экологи предлагают нарядить альтернативную живую елочку — приобрести ее в горшке, а весной высадить в грунт.

«В этом году у нас есть целых 100 живых елочек к Новому году. Возможно, что хозяева питомника согласятся достать из-под снега еще, но не факт. Елочки украсят дом в праздники, а весной вы сможете высадить деревце, ухаживать за ним и наблюдать его рост и развитие», — предложили общественники.

Цена каждой такой елочки — 300 рублей. Все расфасованы по трехлитровым горшкам, так что еще и небольшую емкость впридачу можно получить.

Волонтеры предупредили, что растения смогут стоять в тепле 10 дней, но потом неибезжно начнут расти.

Так что роста нужно избежать, но хитро — чтобы не нарушать биоритмы дерева. Для этого елочку можно вынести на улицу или балкон, а весной высадить в почву.

Кстати, ранее предприниматель из Барнаула даром раздавал саженцы елочек. Возможно, если вам понравилась инициатива экологов, у него еще немного осталось.