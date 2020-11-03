Барнаульский предприниматель даром раздает саженцы елочек

Предприниматель Денис Газукин бесплатно отдает жителям Барнаула и окрестностей саженцы елей. Об этом он написал в Facebook.

«Бесплатно раздаю саженцы ели 3-х летки. Осталось около 300 корней. Самовывоз из села Санниково. Пусть наш город станет более зеленым», — предлагает бизнесмен.

Все заинтересовавшиеся могут обратиться к нему в личных сообщениях.

Денис Газукин. Владимир Вдовин

В комментариях барнаульцы отметили Владислава Вакаева, управляющего парком «Изумрудный» и руководителя Фонда имущества края, который мог бы заинтересоваться новой партией саженцев для посадки в парке.

Как уже писал altapress.ru, этой осенью в «Изумрудном» началось долгожданное озеленение. Большую часть растений, в том числе крупномерные деревья (высотой от 3 до 5 м), закупил Фонд имущества Алтайского края.

Ранее в Нагорном парке Барнаула высадили девичий виноград и шаровидные ивы.