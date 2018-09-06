NASA опубликовало видео огненного шара на Солнце. Барнаул «накроет» магнитная буря

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала яркую вспышку и вырывающийся огненный шар на Солнце. Национальное космическое агентство США — NASA — опубликовало видеоролик в Instagram.

Представленное видео — ускоренная версия двухчасовой записи, когда заряженные частицы поднимаются вверх и скручиваются, прежде чем вернуться обратно к поверхности Солнца. При наиболее ярких вспышках плазма может подниматься от поверхности Солнца на высоту, которая несколько раз превышает диаметр Земли.

NASA использует обсерваторию для наблюдения за влиянием солнечного излучения на земную атмосферу, пишет bfm.ru. Сотрудники также изучают изменения солнечной активности и эффект, который они оказывают на работу различных технологических систем на Земле.

7 сентября с 04:00 до 13:00 Барнаул «накроет» слабая геомагнитная буря, сообщается на GISMETEO.