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Жизнь

Население в России стремительно сокращается, рождаемость падает

Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности в стране по итогам 11 месяцев 2020 года. Демографическая статистика выглядит ужасающей, даже если учитывать в ней распространение коронавирусной инфекции.

Перинатальный центр "Дар".
Перинатальный центр "Дар".
Анна Зайкова.

За январь-ноябрь 2020 года в России родились 1,306 млн младенцев. Показатель рождаемости в стране провалился на 60 тыс.

Власти пытаются стимулировать повышение рождаемости увеличением размера материнского капитала. С 2021 года маткапитал вырастет до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей — на второго. В правительстве полагают, что в этом году его получат около 1 млн семей.

Что касается смертности, то ее рост выглядит взрывным. За 11 месяцев в стране умерли 1,881 млн человек, тогда как год назад за тот же период — 1,651 млн человек.

Таким образом население России за год может сократиться примерно на 500 тыс. человек. Ранее в правительстве Мишустина прогнозировали естественную убыль населения на уровне 385 тысяч.

Напомним: вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла данные о количестве умерших россиян именно от COVID-19. С таким диагнозом умерли 71 тыс. человек, то есть меньше 5% от общего показателя убыли населения.

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