Наш «Авиатор» и Болконский вахтанговцев. Что приготовил Алтайский краевой театр драмы для нового сезона

Шукшинская лаборатория, «Облако-рай», «Маленькие трагедии», «Антигона», «Алиса в Зазеркалье» и многое другое. У Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина наполеоновские планы. О том, что ждет зрителей в 101 сезоне, — в материале altapress.ru.

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Театральный сезон начнется 9 сентября с премьеры трагедии «Антигона» Жана Ануя. Режиссер Николай Реутов создаст спектакль о кровавом выборе между государственной необходимостью и моральными ценностями.

Впервые в афише театра появится спектакль Михаила Тумашова, доцента кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК. 2 ноября на экспериментальной сцене выйдут его «Маленькие трагедии: „Скупой“ и „Сальери“» по Пушкину. В спектакле сыграют новые актеры театра драмы из мастерской Тумашова Владислав Жданов и Кирилл Емельянов.

Режиссер Артем Терехин в январе запустит репетицию спектакля «Авиатор» по небезызвестному роману Евгения Водолазкина. Премьера ожидается в марте.

Ранее Артем Терехин участвовал в творческой лаборатории «На100ящее время»: барнаульцы видели его эскиз «Исход».

Евгений Водолазкин в Барнауле. Мария Криксунова , Екатерина Пушкарская

Галина Зальцман («Трильби») подготовит спектакль «Облако-рай» о герое, который решает оставить скучную и однообразную жизнь, чем вызывает у знакомых уважение и зависть.

Завлит театра Татьяна Тимофеева вместе с драматургом и режиссером Алексеем Житковским готовят премьеру спектакля с рабочим названием «Мамино платье». «Они еще сами не знают, что получится: либо вербатим, либо какая-то другая форма, которую в нашем театре еще не использовали», — говорит Любовь Березина.

Дмитрий Огородников в мае выпустит комедию «Свадьба Кречинского» по Сухово-Кобылину.

Спектакль «Трильби» в театре драмы Дмитрий Лямзин

Война , мир и Вахтангов

Театр имени Евгения Вахтангова вновь взорвет алтайскую сцену. На этот раз коллектив привезет пятичасовую версию «Войны и мира» режиссера Римаса Туминаса. В прошлом сезоне барнаульцы видели его спектакли «Евгений Онегин» и «Царь Эдип» во время обменных гастролей.

Посмотреть «Войну и мир» можно будет 3, 4, 5, 6 декабря. В спектакле будут участвовать около 80 актеров, имена ведущих артистов пока неизвестны. Стоимость билетов — от 2 до 5 тыс. рублей. Купить их можно будет с помощью «Пушкинской картой».

«Спектакль с двумя антрактами идет пять часов. Но те, кто его смотрел, говорят, что за временем не следили, а смотрели не отрываясь на сцену», — говорит министр культуры края Елена Безрукова.

Елена Безрукова. Анна Зайкова.

Шукшин всегда и во всем

С октября в театре начнет работать постоянно действующая шукшинская лаборатория. Благодаря ей будут не только появляться спектакли, но и будут проводить квесты, записывать аудиопостановки и многое другое. Куратором выступит известный российский искусствовед и театральный критик Павел Руднев. Идея лаборатории принадлежит Елизавете Гундариной, специалисту театра по связям с общественностью.

«Мы решили, что театр должен постоянно жить Шукшиным. Раньше мы ставили только юбилейные спектакли», — говорит директор театра Любовь Березина.

Еще одна приятная новость — фестиваль «Здравствуйте, люди» станет постоянным. Его будут проходить раз в пять лет.

Памятник Шукшину. Пикет. Анна Зайкова.

Без одноразовых спектаклей

В прошлом году театр драмы впервые отказался от «новогодних» спектаклей: режиссер Максим Астафьев выпустил «Пеппи Длинныйчулок». Постановка вошла в постоянный репертуар.

«Раньше для губернаторской елки мы делали обязательно „новогоднюю“ сказку. „Одноразовую“, которую показывали в течение трех недель, и забывали», — рассказывает Любовь Березина.

В декабре 2022 года новую традицию продолжит режиссер Дмитрий Огородников («Дни нашей жизни»). Он поставит сказку «Алиса в Зазеркалье».

Пеппи Длинный чулок Театр драмы им. Шукшина

О чем еще говорила Любовь Березина

«Я мечтаю о появлении главного режиссера с первого дня работы в театре. Алексей Логачев мог им быть, но нам не дали. Теперь он обиделся. Сегодня я веду переговоры с несколькими молодыми режиссерами В основном все желают ставить спектакли, приезжая пару раз в год, а такой человек должен быть на месте. Зачем нам нужен режиссер, который будет получать зарплату, как 10 артистов и жить в Москве? И абы кого — не хочется».

Послание в будущее

После пресс-конференции актеры театра законсервировали капсулу времени, которую вскроют через десятилетие.