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Жизнь

Наш ответ Маску: Роскосмос испытает две новые ракеты

«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет, заявил в Twitter глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Запуск ракеты Falcon 9 30 мая 2020 года.
Запуск ракеты Falcon 9 30 мая 2020 года.
www.nasa.gov

А в следующем году будет возобновлена российская лунная программа.

Комментируя запуск американского корабля Crew Dragon к МКС, представитель «Роскосмоса» отметил, что возобновление собственных пилотируемых полетов США к МКС — «это замечательно».

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы», — добавил Устименко.

Он не уточнил, какие именно ракеты собирается испытывать «Роскосмос» в 2020 году, пишет bfm.ru.

Что произошло

30 мая в 22:22 по Москве ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала к МКС. Корабль разработала частная американская компания SpaceX Илона Маска. На борту находилисься астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хели.

Это первый в истории запуск в космос астронавтов на ракете и корабле, полностью спроектированных и построенных частной компанией. Хотя и за государственные деньги — Маск получил на проект от NASA $3,1 млрд.

США после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle в течение 9 лет не могли сами отправлять своих астронавтов — они пользовались услугами «Роскосмоса» и российскими кораблями «Союз».

С 2011 года NASA заплатило российскому космическому агентству почти $4 млрд за отправку к МКС американцев и их партнеров, за это время американцы купили 70 мест.

Под конец одно место на «Союзе» обходилось американцам почти в $80 млн — это на $20 млн дороже, чем стоит целый запуск Falcon 9 c Crew Dragon. Теперь «Роскосмос» может лишиться этих контрактов — но только после того, как ракета и корабль SpaceX докажут свою надежность.

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