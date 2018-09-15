Наша Russia: исполнитель роли Джамшута стал бомжом

Звезда скетч-шоу «Наша Russia» Валерий Магдьяш — Джамшут — после ограбления стал бомжом. По словам актера, у него неизвестные забрали все деньги после продажи квартиры в Москве — об этом сообщил в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на «второй кнопке».

Магдьяш признался, что за один съемочный день получал тысячу долларов и жил в столице в однокомнатной квартире. Потом решил купить «двушку». Сбережения и все деньги после продажи недвижимости он понес в банк, но по дороге на него напали — ударили трубой по голове и отобрали сумку с миллионами и документами. Выйдя из больницы, актер стал бомжом, сообщает «Ридус».

Он отправился в Минеральные Воды, где стал жить на вокзале. По его словам, пропитание ему приносили охранники и полицейские по ночам. Вскоре на него обратила внимание женщина, приехавшая курорт на несколько дней.

Артист признался, что Татьяна забрала его к себе в Анапу, где он сейчас живет. В благодарность актер сделал небольшой ремонт спасительнице.

По словам Магдьяша, он хочет вернуться в Москву и мечтает о новых ролях, но не знает, как это осуществить, пишет ura.ru. Сейчас артист открыл студию актерского мастерства во Дворце культуры железнодорожников в Минводах, где преподает школьникам.

Ранее для участия в документальном проекте «Погружение» актер Алексей Панин два дня прожил на Казанском вокзале с бездомными.