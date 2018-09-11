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В барнаульской Мизюлинской роще снесут катакомбы бомжей

В Барнауле демонтируют заброшенную в 1990-х годах стройку, расположенную в Мизюлинской роще. На ее месте жители района хотят иметь центр для развития детей, сообщает сайт АКЗС.

"Мизюлинские катакомбы".
"Мизюлинские катакомбы".
akzs.ru
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Фундамент пристройки к школе-интернату № 6 был заморожен с середины 1990 годов. Сейчас местные жители называют его «Мизюлинскими катакомбами». «Заброшка» стала пристанищем для бомжей, наркоманов и деклассированных элементов, там получали травмы дети.

Краевое Министерство образование пообещал демонтировать объект. Курирующий вопрос депутат АКЗС Дмитрий Аганов проконтролирует, что что будет построено на месте снесенного недостроя. «Есть пожелание жителей, что на этом месте нужен центр детского творчества, с чем я полностью согласен», — заявил он.

Мизюлинская роща в Барнауле.
Мизюлинская роща в Барнауле.
2ГИС.

Мизюлинская роща расположена в границах улиц Солнечная поляна, Антона Петрова, Попова и Энтузиастов. Это один из немногих зеленых уголков города. Жители близлежащих домов постоянно обращаются в СМИ и администрацию города с просьбой защитить это место от строительства и современного благоустройства. Например, они не хотят, чтобы в роще строители каток так как сопутствующая инфраструктура вредит месту.

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