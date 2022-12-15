«Наше все» в театрах Барнаула: 11 спектаклей по русской классике

В начале декабря в Барнаул приезжал театр имени Вахтангова с постановкой «Война и мир». Не все желающие смогли на нее попасть, а кому-то повезло, но теперь они хотят смотреть русскую классику снова и снова. Altapress.ru вспомнил 11 барнаульских спектаклей по произведениям русских классиков, на которые можно успеть всегда.

Молодежный театр Алтая

«Сказка о царе Салтане»,

А.С. Пушкин

Невероятные превращения и интриги произойдут после того, как Царь услышит разговор трех сестер зимним вечером. Каждая из них хотела быть женой государя. Но, как говорится, — бойся своих желай.

Артисты Молодежного театра превратятся не только в Царя, но и в Царевну-Лебедь, богатырей и неведомую зверушку,

Сказка о царе Салтане. mta-barnaul.ru

«Мертвые души»,

Н. В. Гоголь

Единственный «живой» том «Мертвых душ» продолжает существовать и сейчас. В новой интерпретации зрителям покажут историю Павла Чичикова, который пытался нажиться за счет покупки мертвых душ — умерших крестьян, по документам все ещё числящихся живыми. И да — прозу споют.

Мертвые души. mta-barnaul.ru

«Вишневый сад»,

А. П. Чехов

Последняя пьеса в жизни Чехова, но далеко не последняя в репертуаре театра. Зрителям покажут жизнь «глухих» людей, которые не смогли услышать друг друга. Но самым главным является образ вишневого сада, как символа дворянской России. С которым мы, конечно же, попрощаемся в финале.

Вишневый сад. mta-barnaul.ru

«Гроза»,

А. Н. Островский

То, что «всковырнет» в зрителе глубинные чувства. Любовь, боль, ревность и выбор — гремучая смесь испытаний для главной героини Катерины, которая впервые влюбилась. Увы, не в своего мужа.

Гроза. mta-barnaul.ru

Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

«Ревизор»,

Н. В. Гоголь

«В „Ревизоре“ я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», — говорил Гоголь.

Спектакль-шутка, спектакль-страх, спектакль, как попытка ответить на вопрос: почему мы так живем? Можно ли разорвать этот порочный круг?

Ревизор. altdrama.ru

«Темные аллеи»,

И. А. Бунин

Актеры, как и автор, пытаются исследовать любовь, как страсть, искушение, болезнь, испытание, как награду и спасение. Зрителя ждут новые открытия, которые приходят в жизнь каждого с появлением любви.

Темные аллеи. altdrama.ru

«Кроткая»,

Ф.М. Достоевский

Палач и жертва, муж-ростовщик и жена, которая никогда не хотела замужества, но согласилась на него из-за безденежья. Пьеса расскажет, как людей убивает молчание, подкрепленное невыраженными чувствами.

Кроткая. altdrama.ru

«Барышня-крестьянка»,

А. С. Пушкин

По классике жанра, в российскую глубинку приезжает молодой красавец-дворянин. Но вот незадача: вместо барышень ему полюбилась простая крестьянская девушка Акулина. Которая вовсе не Акулина, а дочь старинного врага героя Лиза Муромская, переодетая крестьянкой.

Барышня-крестьянка. altdrama.ru

«Зойкина квартира»,

М. А. Булгаков

Тридцатипятилетняя Зоя Денисовна мечтает уехать из России. Ради денег, которых у нее нет, женщина открывает в своем доме «показательную пошивочную мастерскую и школу для шитья прозодежды для жен рабочих и служащих». Но это только днем. А ночью квартирка преображается.

Зойкина квартира. altdrama.ru

Алтайский музыкальный театр

«Вий»,

Н. В. Гоголь

Три киевских семинария спешат домой и видят, как старуха оседлала Хому и скачет на нем как на коне в небо. От молитв ее сила слабеет, молодой человек хватает ведьму и бьет поленом. Только это уже молодая красавица, которая перед смертью просит отца, чтобы о ее душе три дня молился именно Хома.

Вий. muzkom22.ru

«Капитанская дочка»,

А. С. Пушкин

События происходят в XVIII столетии, но можно сразу уловить в мыслях и чувствах главных героев что-то «свое». Несмотря на век и год, людей волнуют все те же проблемы и вопросы: о правде и лжи, чести и бесчестии. Ну и о любви, способной сломать любые преграды, куда же без нее.