Нашелся самый тяжелый кит в истории планеты

Он — претендент на звание самого тяжелого животного из когда-либо живших в истории Земли, указывает Lenta.ru.

Кости животного обнаружили более 10 лет назад на скалах Перу. Эта местность в древности находилась под водой. Исследователи нашли позвонки, ребра и бедренную кость.

Каждый позвонок весит около 100 килограммов, а ребра длиной почти полтора метра. Анализ костей показал, что древний кит весил где-то между 85 и 340 тоннами.

В длину животное достигало примерно 20 метров. Предположительно, древний кит — самое тяжелое животное, обитавшее на планете.

Между тем вес современных синих китов — порядка 180 тонн.

Сельдяной сородич

Ранее гигантский сельдяной кит проплыл против течения по сибирской реке 400 километров. Однажды в сибирскую реку Енисей заплыл кит. И это не розыгрыш.

Кит прошел против течения реки по Енисею почти 400 километров.

Однако в океан вернуться он не смог. Кит неудачно нырнул и сильно поранился об острые камни Енисея. Получается, что пресная вода и течение оказались для животного не так губительны. Кита нашли мертвым на берегу в окрестностях Дудинки.

Великое путешествие огромного млекопитающего состоялось в прошлом веке. По глубинам Енисея рассекал финвал — сельдяной кит. У самых крупных особей длина тела достигает 24 метров при весе около 70 тонн. Уступает лишь синему киту.