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29 ноября -12°C

Нашествие 35-градусных морозов на Алтайский край откладывается

Морозы под -35 градусов, о которых предупреждали жителей Алтайского края, судя по всему, не ударят по региону в начале декабря.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Как сообщал altapress.ru, в предварительном прогнозе возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории края на декабрь 2019 года указывалось, что холода до -35 градусов ожидаются в регионе в первой и третьей пятидневках месяца.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, пока что говорить о том, что температура в самом начале первого месяца зимы опустится до таких значений, не приходится.

29 ноября на районы края будет оказывать влияние азиатский (сибирский) антициклон. При этом одновременно регион будет испытывать опосредованное влияние северо-атлантических циклонов.

Это приведет к тому, что усилится ветер, по северу и востоку края пройдет снег, местами возможны метели.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Однако затем в регионе установится спокойная погода. При этом серьезного похолодания не ожидается.

Например, в ночь на 1 декабря температуры составят −15…−20 градусов, местами в южных районах будет до -27 градусов.

Днем 1 декабря, согласно прогнозу, будет −13…−18 градусов, в предгорьях до -8 градусов.

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