"Наши братья - на востоке". Зачем сотни ученых из почти десятка стран собрались в Барнауле

Сотни ученых из восьми стран приехали в Барнаул, чтобы обсудить единство славянских и тюркских народов в истории и современности. Именно так звучит название третьего международного алтаистического форума, который открылся на базе АлтГУ 19 октября.

Откуда приехали гости

Когда форум только зарождался, а было это в 2019 году, в список стран-участниц входили такие Германия, Китай, США и Япония. В этом году география сосредоточилась на более близких к России странах - приехали представители Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Венгрии.

Однако это не помешало форуму собрать в три раза больше участников по сравнению с первым опытом - почти 300 ученых и экспертов из 96 вузов перечисленных стран и России.

Организатором традиционно выступил научно-образовательный центр (НОЦ) «Большой Алтай» Алтайского государственного университета.

Международный алтаистический форум. altapress.ru

Об экспедициях и 3D-музее

Большим Алтаем называют землю в пределах алтайских гор, охватывающая обширный участок земли. В нее входят Россия, Монголия, Казахстан, Китай и Кыргызстан. Именно здесь на протяжении веков формировалась история тюркских, монгольских, алтайских и славянских народов.

Эту территорию на постоянной основе исследуют 85 ученых из 75 университетов и научных институтов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая, сотрудничающих с НОЦ. И большую роль в их деятельности играют полевые исследования.

За последние три года прошло 10 масштабных международных археологических и этнографических экспедиций на территории Алтайского края, Казахстана и Киргизии.

Например, на раскопках в Казахстане научные сотрудники установили сходства и различия между тюркскими поминальными комплексами двух Алтаев - казахстанского и российского.

Международный алтаистический форум. altapress.ru

Еще на четырех экспедициях ученые нашли общие традиции, обряды, особенности быта, ремесел, языка и культуры киргизского и алтайского народов.

Другой немалозначимый проект НОЦ – создание виртуального музея на основе фотографий материалов с раскопок. Они сделаны необычным методом фотограмметрической съемки.

Объемные 3D фигурки можно крутить, рассматривать, измерять в максимально высоком разрешении – для специалистов очень удобно. Так можно изучать даже находки на другом конце страны.

Фотограмметрия — это одно из направлений 3D-сканирования. Статичный объект фотографируют со множества разных ракурсов. Затем их загружают в специальную программу, которая, в свою очередь, анализирует снимки, создает облако точек и формирует цельный объект в 3D с учетом рельефа.

Что интересного рассказали

Поддержать научные связи между Венгрией и Россией в непростые времена приехал доктор кафедры истории Восточной Европы и русистики Университета имени Лорана Этвеша Габор Дьени.

Он, кстати, рассказывал про венгерскую общественную мысль о роли тюркского компонента в этнической истории мадьяр.

"В венгерской историографии со средних веков наблюдается некий «ориентализм», который связывает происхождение и историю мадьяр с восточными, степными народами и представляет собой один из важных элементов и современной венгерской идентичности. Мы пришли с востока, наши корни и наши подлинные братья – не на западе, а на востоке" – отметил научный деятель.

Вообще какие только ученые ни приехали на форум – специалисты по истории, археологии, этнографии, политологии, филологии, искусствоведению, социологии, культурологии, медиатехнологиях и представители других научных направлений.

Они обсудили археологические исследования памятников тюркского периода, историю взаимоотношений славянских и тюркских народов на пространстве Евразии, политико-правовые процессы, этническую историю, языки, литературу и фольклорное наследие народов Большого Алтая, а также отражение истории славянских и тюркских народов в медиапространстве.

Международный алтаистический форум. altapress.ru

"Экспедиционники меня поймут"

Директор Института востоковедения РАН (Москва) Аликбер Аликберов удивил фактом, что большая часть тюркских народов представляют Российскую Федерацию и страны СНГ, за исключением турков и уйгуров. Среди них, например, чуваши, якуты, башкиры, тувинцы и прочие – в России; азербайджанцы, казахи, киргизы, узбеки и другие – в СНГ.

Интересно свой доклад представил академик РАН, советник директора Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Вячеслав Молодин. Он зашел с козырей – предположил, что многие в зале недавно вернулись из экспедиции, и некоторые действительно отреагировали утвердительно.

«Экспедиционники меня поймут: всегда тянет вернуться и вновь соприкоснуться с этими замечательными находками, памятниками».

Международный алтаистический форум. altapress.ru

Академик предложил всем гостям на время его выступления погрузиться в путешествие. А рассказывал он о новейших открытиях памятников наскального искусства в Монгольском Алтае. Там на протяжении многих лет работала смешанная российская, монгольская и неожиданно американская экспедиция.