Ни одной научной работы и связи по всему миру. Как археолог из Бийска вел интереснейшие раскопки и сражал своим обаянием наповал

- Борис Кадиков родился 16 октября 1932 года в поселке Пушнер Башкирской АССР. В 1950 году он поступил в Молотовский университет на исторический факультет. Там на юношу сильно повлиял знаменитый археолог Отто Бадер.
- После учебы в университете Кадиков с семьей приехал в Бийск. Здесь молодой археолог связал свою жизнь с Бийским краеведческим музеем. Открывал новые экспозиции, проводил археологические раскопки в Горном Алтае и возле Бийска.
Борис Кадиков, археолог.
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- Кадиков вел раскопки бронзового и раннего железного веков на озере Иткуль и крупнейшего на Алтае могильника на Большом Мысе. Также в районе села Мендур-Соккон он нашел древнетюркские рунические надписи.
- Находки Кадикова значительно пополнили фонд музея — уникальные коллекции неолита, эпохи бронзы, ранних кочевников и экспонаты времен владычества тюрок. Еще археолог собрал большую коллекцию копий наскальных рисунков, которая экспонировалась во многих городах Сибири.
- За всю свою жизнь Борис Кадиков — при бесспорном авторитете эксперта в алтайской археологической науке — не опубликовал ни одной научной работы.
- Борис Кадиков сотрудничал с такими крупными учеными, как Алексей Окладников, Вячеслав Молодин, Владимир Кубарев, Якобсон из США, Франкфорт из Франции и Тэцу Масумото из Японии.
Борис Кадиков с алтайской.
etnografy.altspu.ru
- Обаяние Бориса Кадикова было настолько велико, что старообрядцы охотно беседовали с ним, показывали свои наряды и отдавали утварь в музей.
- В 1996 году Кадикову присвоили звание «Почетный гражданин города Бийска». А в 1999 году он стал членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Через 11 лет археолога удостоили премии имени академика Дмитрия Лихачева за вклад в сохранение культурного наследия России.