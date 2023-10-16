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Ни одной научной работы и связи по всему миру. Как археолог из Бийска вел интереснейшие раскопки и сражал своим обаянием наповал

В октябре 1932 года родился археолог Борис Кадиков. Altapress.ru рассказывает, как он вел раскопки на крупнейшем алтайском могильнике, сотрудничал с археологами из Японии, Франции и США, и при этом не создал ни одного научного труда.

В экспедиции. Борис Кадиков (первый слева).
В экспедиции. Борис Кадиков (первый слева).
etnografy.altspu.ru
  • Борис Кадиков родился 16 октября 1932 года в поселке Пушнер Башкирской АССР. В 1950 году он поступил в Молотовский университет на исторический факультет. Там на юношу сильно повлиял знаменитый археолог Отто Бадер.
  • После учебы в университете Кадиков с семьей приехал в Бийск. Здесь молодой археолог связал свою жизнь с Бийским краеведческим музеем. Открывал новые экспозиции, проводил археологические раскопки в Горном Алтае и возле Бийска.
Борис Кадиков, археолог.
Борис Кадиков, археолог.
etnografy.altspu.ru
  • Кадиков вел раскопки бронзового и раннего железного веков на озере Иткуль и крупнейшего на Алтае могильника на Большом Мысе. Также в районе села Мендур-Соккон он нашел древнетюркские рунические надписи.
  • Находки Кадикова значительно пополнили фонд музея — уникальные коллекции неолита, эпохи бронзы, ранних кочевников и экспонаты времен владычества тюрок. Еще археолог собрал большую коллекцию копий наскальных рисунков, которая экспонировалась во многих городах Сибири.
  • За всю свою жизнь Борис Кадиков — при бесспорном авторитете эксперта в алтайской археологической науке — не опубликовал ни одной научной работы.
  • Борис Кадиков сотрудничал с такими крупными учеными, как Алексей Окладников, Вячеслав Молодин, Владимир Кубарев, Якобсон из США, Франкфорт из Франции и Тэцу Масумото из Японии.
Борис Кадиков с алтайской.
Борис Кадиков с алтайской.
etnografy.altspu.ru
  • Обаяние Бориса Кадикова было настолько велико, что старообрядцы охотно беседовали с ним, показывали свои наряды и отдавали утварь в музей.
  • В 1996 году Кадикову присвоили звание «Почетный гражданин города Бийска». А в 1999 году он стал членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Через 11 лет археолога удостоили премии имени академика Дмитрия Лихачева за вклад в сохранение культурного наследия России.
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