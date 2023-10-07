7 октября
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«Пластались» по 500 человек и месили грязь. Что рассказывал об Алтае писатель, в честь которого назвали Шишковку

150 лет назад родился инженер и писатель Вячеслав Шишков. Altapress.ru рассказывает, как он спроектировал новый маршрут Чуйского тракта, познакомился с «грязью» Бийска, аборигенами Маюты и староверами-беглецами.

Первая экспедиция В. Шишкова по Алтаю.
Первая экспедиция В. Шишкова по Алтаю.
altlib.ru
  • На Алтае дорожный инженер Вячеслав Шишков впервые оказался летом 1909 года во главе экспедиции по исследованию Бии. В 1910 году он продолжил изыскания и создал путеводитель с точным описанием маршрута и плана реки.
  • В 1912 году барнаульское издание «Жизнь Алтая» опубликовала два рассказа писателя – «Теща» и «Дяденька».
Экспедиция Шишкова по Алтаю.
Экспедиция Шишкова по Алтаю.
altlib.ru
  • Первые впечатления Шишкова от знакомства с Алтаем изложены в рассказе «На Бии». Героев этого рассказа угощали свежими сибирскими яблоками из сада старика Глаголева, бывшего чиновника. Яблочные сады в алтайской глубинке начала ХХ века были настоящей диковинкой для приезжих.
Вячеслав Шишков.
Вячеслав Шишков.
altlib.ru
  • Вторую экспедицию на Алтай Шишков посвятил разведке оптимального маршрута Чуйского тракта. Основой его строительства, начатого в 1930-е, стал проект писателя.
  • В 1973 году у села Манжерок открыли трехметровый памятник Шишкову. На мемориальной доске вычеканены слова писателя: «Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь моя растет».
Экспедиция В. Шишкова по Бии на плотах.
Экспедиция В. Шишкова по Бии на плотах.
altlib.ru
  • Жители Бийска назвали одну из улиц в честь Вячеслава Шишкова. Она плавно перетекает в Чуйский тракт. Есть и в других городах России улицы, названные именем писателя.
  • Когда Шишков посещал Бийск, то местные улицы определял одним словом — «грязь».

«И что за город Бийск? Что за бийские улицы, что за отвратительная, невообразимая грязь. Богатый, разжиревший на монгольских хлебах город не может устроить себе сносных условий жизни. Улицы — сплошная топь, вонь, мерзость, азиатчина. Дороги мостятся щепой, навозом, дохлыми костями, опорками, пимами. На углу домишко ломают, куда мусор валить? На дорогу; куда печку валить? На дорогу, все втопчут в грязь», — писал Шишков в очерке «Первые этапы».

  • В своих очерках Шишков упоминал село Алтайское, где по праздникам любили устраивать полюбовные драки, в которых «пластались» до 500 человек.

«Таков уж у них обычай. Как денек свободный выдался, глядишь, стенка на стенку и полезли. Человек до пятьсот пластаются», — рассказывал ямщик в очерке «Первые этапы».

  • По словам Шишкова, «Орда» начиналась в Маюте (Шебалинский район). В очерке «Преддверия орды» он пишет, что это селение наполовину теленгистское, и почти все инородцы крещеные, но в аилах, разбросанных в долинах горных речек, еще много некрещеных.
  • В очерке «Древние памятники» Шишков рассказывает об интересной археологической находке — каменных бабах высотой до четырех метров, служивших, по мнению исследователей, своеобразным символом господства кочевников над степью.
Жители села Маюта, о которых писал В. шишков.
Жители села Маюта, о которых писал В. шишков.
altlib.ru
  • В одном из очерков цикла «По Чуйскому тракту» Шишков писал про староверов, которые бежали с севера России на Алтай за свои религиозные взгляды.
  • В цикле рассказов «Чуйские были» Вячеслав Шишков разоблачал жадных купцов, которые используют все средства ради своей наживы, обманывая и глумясь над алтайцами, казахами, монголами и китайцами.
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