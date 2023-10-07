«Пластались» по 500 человек и месили грязь. Что рассказывал об Алтае писатель, в честь которого назвали Шишковку

«И что за город Бийск? Что за бийские улицы, что за отвратительная, невообразимая грязь. Богатый, разжиревший на монгольских хлебах город не может устроить себе сносных условий жизни. Улицы — сплошная топь, вонь, мерзость, азиатчина. Дороги мостятся щепой, навозом, дохлыми костями, опорками, пимами. На углу домишко ломают, куда мусор валить? На дорогу; куда печку валить? На дорогу, все втопчут в грязь», — писал Шишков в очерке «Первые этапы».