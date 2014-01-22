Наши мишки в Базеле: как алтайский мастер поразила крупнейший в мире Музей игрушек и заработала на своем хобби

Жительница Барнаула Юлия Романова уже несколько лет создает авторских животных под брендом «Алтайский мишка». Также мастер реставрирует старинные игрушки, получая посылки со всей России. В беседе с altapress.ru девушка рассказала, сколько можно заработать на любимом хобби, почему порой она чувствует себя хирургом и считает игрушки живыми.

Краткое содержание

Медведь со столетней историей

В детстве Юлию окружало немало игрушек, но самое трепетное отношение было к медведю Потапу, который принадлежал еще ее прабабушке. У него двигались лапы и голова, да и сам он отличался от других зверей — выглядел серьезным. Юлия выяснила, что Потапа сделали в Германии примерно 100 лет назад.

Такие игрушки называются «медведи Тедди». В Европе их активно шили вручную в начале XX века. Вскоре я вышла на мастеров, которые делали подобных медведей, и записалась на мастер-класс специалиста из Болгарии. Спустя время стала пробовать шить такие игрушки сама, чем и занимаюсь уже семь лет, — говорит рукодельница.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Зверинец под собственным брендом

В 2015 году Юлия придумала бренд «Алтайский мишка», о ее работах узнали не только россияне, но и жители других стран. Сначала мастер пробовала открывать магазин и студию, но в итоге пришла к тому, что удобнее работать дома. В этом случае не нужно платить аренду, думать, где размещать игрушки, и тратить время на дорогу.

Заработок в месяц у меня плавающий и при больших заказах может составлять до 50 тыс. рублей, но это в случае, когда, например, заказывают серию игрушек. Прошлой осенью у меня был заказ на зверят по мотивам известного фильма «Кристофер Робин», или был заказ на серию зверят для фотостудии, — отмечает Юлия.

Мастер чаще всего работает по заказу, клиенты выходят на девушку через интернет. Уже есть коллекционеры, которые собирают игрушки Юлии. За несколько лет она сделала сотни всевозможных зверей: от различных медведей до фантастических созданий.

Девушка рассказывает, что в последнее время приходят очень сложные заказы, например сшить трех больших монстров для одного из проектов в Челябинске.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Эти создания нарисовали дети, мне приходилось трудиться по картинкам. Последний монстр еще в работе, а спрут и дракон готовы. Для меня это очень интересный опыт, который показал, что могу многое. Кстати, часто бывает, что необходимо сделать ну очень необычную игрушку, допустим, по рисунку ребенка, тогда получается совсем оригинальный зверек.

Клиенты со всего мира

Больше всего заказов из Москвы и Санкт-Петербурга. Также порой Юлия отправляет игрушки за рубеж. А семья маральниковых мишек является единственными игрушками из Алтайского края, входящими в коллекцию крупнейшего в мире Музея игрушек в швейцарском Базеле.

Прежде всего для меня это любимое дело, которое приносит доход. Нравится, что здесь нет конвейерного производства, лишней спешки. Каждый раз оцениваю свои силы и беру необходимое число заказов, — говорит мастер.

Юлия рассказывает, что уже сформировался круг клиентов, который не дает ей скучать. На первом месте по числу заказов — медведи, затем ежи, а на третьей позиции — различные персонажи из мультфильмов: от лошадей до драконов. В случае больших заказов девушке помогают коллеги-мастера.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Например, кто-то хорошо шьет одежду, другие создают изделия из шерсти. Мы объединяемся и работаем сообща. Получается взаимовыгодное сотрудничество, — рассказывает рукодельница.

Шерсть альпаки и «ежиковый» мохер

Мастер напоминает, что немало средств уходит на материалы. Так, метр немецкого плюша стоит от 4 тыс. рублей, а шерсть альпаки — от 8 тыс. рублей. Например, заяц Уку состоит из немецкого плюша и мохера, козьей шерсти, которая считается элитным материалом для пошива игрушек. Внутри — безопасный наполнитель, синтепух.

Существует множество других подходящих тканей, есть даже специальный «ежиковый» мохер. В целом такие игрушки стоят от 500 рублей до 30 тысяч. Цена складывается из стоимости материала, времени и статуса мастера.

Долгое время Юлия напрямую работала с немецкой фабрикой, но иногда материалы шли слишком долго, поэтому начала покупать их в московском представительстве.

Юлия Романова. Анна Зайкова , altapress.ru

От исколотых пальцев до уникальных игрушек

Юлия говорит, что занимается рукоделием с детства, особенно интересно было вязать и шить. Она относилась к увлечению как к хобби и не думала, что однажды сможет на этом заработать.

Мастер вспоминает, что сначала много времени уходило на оттачивание навыка. Каждая игрушка шьется вручную, важно было научиться делать прочные и незаметные стежки. Особенно сложно давалось рисование выкройки.

Для меня это было настолько тяжело, что в какие-то моменты появлялись мысли, что вообще не буду заниматься шитьем. Нужно все рассчитать, начертить и не ошибиться. Тогда же и поняла, как на практике действует поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь», — говорит Юлия.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Она признается, что поначалу уставали кисть и пальцы, руки сводило, все было исколото иголкой. Приходилось часто делать перерывы, а потом снова и снова старательно доводить движения до автоматизма. Вскоре усердная работа начала давать первые результаты, и стал заметен прогресс.

Мастер трепетно относится к каждой сшитой игрушке, придумывает имена. Каких только созданий не было: Яши, Букри, Були, Никандры и многие другие. Девушка отмечает, что любое сшитое животное дарит своим хозяевам только положительные эмоции.

Для меня каждый зверек живой. Делаю игрушки не только для того, чтобы их ставили на полки, но и для игр. Люблю, когда их трогают, общаются. Это ведь не бездушные пылесборники, а настоящие друзья, — говорит рукодельница.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Бизнес не выходя из дома

Рабочее место Юлии находится дома, в одной из комнат. По словам девушки, прежде всего ей нужен большой стол, а также всевозможные контейнеры с материалами и деталями для игрушек. Все это требует площадей, периодически приходится наводить порядок и рассортировывать.

Главные инструменты для работы — различные иглы, прочные льняные нитки. Также всегда под рукой шплинтоверт, которым закручивают крепежи.

Чаще всего девушка одновременно работает над несколькими игрушками и делает все поэтапно. Сначала рисует выкройки, потом кроит, затем обрабатывает материал и, наконец, шьет. В среднем на создание одного медведя уходит примерно полтора месяца.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Мастер трудится утром, с шести до девяти, и вечером, с 19 до 23 часов. Из материалов используется мохер, плюш, миништоф и другие.

Никогда не работаю через силу, если устаю, то просто иду отдыхать и не мучаю себя. Плюс работы над несколькими зверями в том, что в итоге сразу получается целая команда. Знаете, такое чувство, что ты сам родил их. Это так здорово: сначала ведь ничего нет, а потом сразу так много всех и разных. А если делать по одному медведю, то процесс может показаться медленным и затянутым, — отмечает мастер.

Юлия признается, что подготовительный этап, связанный с выкройкой, очень трудоемкий, а самый простой и приятный — финальный, когда работаешь над образом игрушки.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Новая жизнь старых игрушек

Чуть более года назад Юлия начала заниматься реставраций старинных игрушек. Рукодельница признается, что пришла к этому неожиданно. Родственница попросила что-нибудь сделать с ее любимым старым медведем, который находился в плачевном состоянии. Мастер решила узнать, как можно его восстановить, попробовала, и постепенно все стало получаться.

Секретами поделились другие мастера. Папа мечтал, чтобы я стала врачом, во время реставрации чувствую себя хирургом. Кажется, что дарю игрушкам новую жизнь и возвращаю их в наш мир, — делится девушка.

Юлия не перешивала медведя заново, а две недели работала со старым материалом, из которого он состоял. Ветхую ткань укрепляла, нитки заменяла новыми. Набивку меняла полностью, игрушку обрабатывала специальным материалом.

Игрушка после реставрации. Юлия Романова , vk.com/altmishka22

Мех проходит несколько этапов очистки, каждый сантиметр восстанавливается вручную. Это очень кропотливая работа, шаг за шагом медведь преображался у меня на глазах. Но трудиться было приятно, чувствовалась энергетика и то, что с игрушкой обращалось много людей, — рассказывает мастер.

По словам Юлии, ей пока не хватает времени на то, чтобы реставрировать больше игрушек, но клиенты есть. Чаще всего по почте присылают медведей или других зверей, которые переходили из поколения в поколение. Игрушкам хотят вернуть красивый вид, ведь часто это настоящая семейная реликвия. В среднем реставрация небольшой игрушки обойдется в 4 тыс. рублей.

Некоторые медведи выглядят настолько измученными, что, кажется, им уже не помочь, но это только на первый взгляд. Главное — иметь терпение и знать, что именно нужно делать. Хорошо, если идентичный материал продается, тогда работа идет гораздо быстрее, — отмечает Юлия.

Игрушки Юлии Романовой. Анна Зайкова , altapress.ru

Мастер говорит, что многие удивляются, почему люди реставрируют игрушки, если можно купить новые. Однако не стоит забывать, что некоторые экземпляры представляют собой коллекционную ценность и могут стоить сотни тысяч рублей.

Юлия отмечает, что во время работы на ярмарках многие просто не могут спокойно пройти мимо стеллажа с ее зверинцем.

Когда люди видят мои игрушки, то часто говорят: «Мы влюбились». Пожалуй, это лучшая оценка моего труда, — с гордостью говорит мастер.

Три наблюдения мастера