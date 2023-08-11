Нашли три ступени ракеты «Союз-2.1б» после запуска станции на окололунную орбиту

Элементы ракеты упали в 28 км от поселка Шахтинский, между реками, указывает Газета.Ru.
Три ступени нашли сразу, поиск четвертой продолжается. Жителей поселка Шахтинский эвакуировали.
Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.
Между тем кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник.
Известно, что крошечный спутник диаметром всего 15 метров, и это астероид. Для сравнения: самое крупное животное на Земле - синий кит - составляет в длину около 30 метров.
Увидеть невооруженным глазом 2023 FW13 невозможно - он находится в примерно 14 млн км.
А Луна находится от нас всего в 384 тыс. км.