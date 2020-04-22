Наследие Ильича в Барнауле: как много Ленина осталось в краевой столице

http://project33790.tilda.ws/page10746351.htmlРовно полтора столетия исполняется 22 апреля со дня рождения вождя мирового пролетариата и пламенного революционера Владимира Ильича Ленина (Ульянова). Сегодня эта историческая фигура, под знаменем которой наша страна прожила 70 лет, не так популярна. Но в Барнауле еще очень и очень многое напоминает нам о персоне Ильича.