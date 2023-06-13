Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро

Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего 12 июня, оценили почти в 5 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС .

Газета Corriere della Sera заявляет, его наследство оценивается почти в 5 млрд евро.

По данным источника, основная доля доходов Берлускони приходится на семейный холдинг Fininvest. Его и оценили дороже всех - в 4,8 млрд евро. В него входит 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadori, а также банк Mediolanum.

Деньги перейдут пяти детям и 16 внукам политика. Старшие дети от первого брака - Марина и Пьер Сильвио - уже занимают там ключевые посты.

Каждому из пяти детей принадлежит по 7,65%, тогда как 61,3% сохранял за собой Берлускони.

Напоминаем, что Сильвио Берлускони скончался 12 июня.