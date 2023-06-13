13 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Наследство Берлускони оценили почти в 5 млрд евро

Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего 12 июня, оценили почти в 5 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Газета Corriere della Sera заявляет, его наследство оценивается почти в 5 млрд евро.

По данным источника, основная доля доходов Берлускони приходится на семейный холдинг Fininvest. Его и оценили дороже всех - в 4,8 млрд евро. В него входит 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadori, а также банк Mediolanum.

Деньги перейдут пяти детям и 16 внукам политика. Старшие дети от первого брака - Марина и Пьер Сильвио - уже занимают там ключевые посты.

Каждому из пяти детей принадлежит по 7,65%, тогда как 61,3% сохранял за собой Берлускони.

Напоминаем, что Сильвио Берлускони скончался 12 июня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость