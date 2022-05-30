«Настало время борьбы с инстинктами». Что ждет всех с 30 мая по 5 июня

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 30 мая по 5 июня. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Это время ясности, получения ответов, корректировки целей. Главное условие — порадоваться происходящему. Не пугаться, если в начале недели совсем не будет сил.

Астр 1. Вы сможете закрыть долги, и с помощью ярких идей привлечь еще больше ресурсов в свою жизнь. Не наезжайте на старших. Не теряйте из виду главную цель.

Астр 2. Благоприятно пойти в отпуск, расслабиться, получить оздоровительные процедуры в санатории, пройти курс омолаживающий процедур. Отдых отдельно от партнера укрепит вашу связь.

Астр 3. Продолжайте процесс реабилитации и наполнения. Ясность мысли к вам уже вернулась. Скоро обретете прежние скорости.

Астр 4. Вы будете не в настроении в начале недели. Не вините себя, что долго раскачиваетесь. С пятницы снова почувствуете себя в строю — полными сил, влиятельности, харизмы.

Астр 5. Вам можно позавидовать. Чем некоторые из близкого окружения и займутся. Но вы не сможете не привлекать к себе внимание. Креативность поможет в работе, принесет выгоду и вам и обществу.

Астр 6. Перестанете беспокоиться из-за трат. Сможете вложиться в обучение, пройти курсы повышения квалификации. И это правильное решение. Мечты нужно осуществлять с удовольствием.

Астр 7. Будет казаться, что партнер издевается над вами. Поверьте: это иллюзия. Займите свой ум решением рабочих вопросов. Подойдите к ним с другой стороны, творчески включитесь в процесс.

Астр 8. Не боритесь с детьми. С партнером тоже не конфликтуйте. Повседневные дела и быт не должны убить вашу индивидуальность, легкость, игривость, флирт.

Астр 9. Стрельцы рискуют сделать вложения и сильно запереживать насчет потерь. Вы действительно потеряете много здоровья, если не успокоитесь.

Астр 10. Вы получите все ответы на интересующие вопросы. Не поленитесь их записать. Особенно это касается обретения вами ресурсов.

Астр 11. Не нужно бросать все силы на заработки. Обратите внимание насколько вам комфортно дома, с детьми, на привычной работе.

Астр 12. Не помешает последить за речью и питанием. Плохие привычки до добра не доведут. Настало время борьбы с инстинктами.