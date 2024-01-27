27 января
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Жизнь

Настолки, история Вилли Вонки и «робопес». 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: поиграть вечером в настольные игры, посмотреть трогательный мультик про пса, в чьей жизни появился робот, смастерить войлочный колокольчик и обсудить Роберта Рождественского.

Мультфильм "Мечты робота".
Мультфильм "Мечты робота".
Кадр из мультфильма "Мечты робота"

В театр

«Дубровский» в Музыкальном театре — 28 января, 17:00, 12+

«Летучий корабль» в Молодежном театре Алтая — 27 января, 12:00, 6+

«Облако-рай» в Театре драмы — 28 января, 17:30, 16+

Спектакль &quot;Облако-рай&quot;.
Спектакль "Облако-рай".
Анна Зайкова

C детьми

«Не ежик» в театре кукол «Сказка» — 27 января, 12:00, 6+

Номинированный на «Оскар» мультфильм от Пабло Бергера «Мечты робота» в «Галактике» — 27 января в 16:15, 6+

Мультфильм &quot;Мечты робота&quot;.
Мультфильм "Мечты робота".
Кадр из мультфильма "Мечты робота"

В кино

Фэнтезийный мюзикл от Пола Кинга «Вонка» (про того самого с умпа-лумпами) в «Галактике» — 28 января, 15:15, 12+

Мистическое фэнтези от Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в «Мире» — 27 января, 20:40, 18+

На мастер-класс

Создание милых колокольчиков из войлока на мастер-классе в ГХМАК — 28 января, 12:00, 12+

Мастер-класс по созданию войлочных колокольчиков в ГХМАК.
Мастер-класс по созданию войлочных колокольчиков в ГХМАК.
vk.com/muzeighmak

На викторину

Викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» в ГМИЛИКА — 27 января, 15:00, 16+

ГМИЛИКА.
ГМИЛИКА.
vk.com/gmilika

В «Изумрудный»

Настольные игры в визит-центре парка «Изумрудный» — 28 января, 18:00, 6+

Настольные игры в парке &quot;Изумрудный&quot;.
Настольные игры в парке "Изумрудный".
vk.com/park_izumrudnyi

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