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Жизнь

Настороение — южное: легкий плюс в предгорьях и небольшой минус ожидается на Алтае

Практически во всем Сибирском федеральном округе (СФО) сохраняется теплая зимняя погода.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Так, в Алтайском крае 24 декабря в предгорьях днем даже ожидается до плюс двух градусов.

Но в большинстве районов легкий мороз — от минус 3 до минус 8 градусов. В Барнауле — до минус 5. Самое время для пеших прогулок. С лыжами, правда, не задалось. Снега слишком мало нападало, да он и спрессовался. Но многие уже подготовили снаряжение и с нетерпением поглядывают на небо — вдруг пойдет снег.

Но небесная канцелярия непреклонна — в регионе преимущественно без осадков.

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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